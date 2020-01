FOTOD ja VIDEOD | Eesti on koroonaviiruse tulekuks valmis. Paari päeva pärast suudame seda ise ka diagnoosida

Paari päeva pärast suudab Eesti iseseisvalt uut Hiina koroonaviirust diagnoosida, ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

"Homme peaks olema imeline päev, mil meile saabub teine osa uuringu materjalist, sealt edasi mõned päevad, et asi tööle panna ja siis saame terviseameti laboris ise seda viirust tuvastada," ütles Kadai pressikonverentsil. Seni edastatakse proovid koostöölaborte võrgustikku analüüsimiseks, sealt siis tuleb vastus. "Tegelikult me saame praegugi vastuse tundide jooksul," kinnitas Kadai.

Kadai märkis, et Eestis pole põhjust ühekordseid näomaske koroonaviiruse hirmus kanda, kui just inimene pole ise näiteks grippi haigestunud. Siis aitab näomask hoida teisi inimesi nakatumast. Peale selle ei plaanita praeguse info kohaselt Eesti sadamates ja lennujaamades inimesi koroonaviiruse suhtes kontrollida, kuna Eestil puudub otseühendus Hiinaga.

Aga mida Eesti viiruse tulekuks valmistudes teeb? "Täna on meie eesmärk vältida haiguse levikut, kui peaks juhtuma, et see Eestisse tuuakse. Tegevusjuhised on laiali saadetud kõikjale," kinnitas Kadai. "Kui haiguskahtlus tekib, on korraldus, et inimene tuleb isoleerida. Ravikäsitlus peab oma teostatud viisil, et oleks tagatud arstide nakkusohutus. Seejärel hakatakse kohe tegelema nakkusohtlike, haigestunuga kokku puutunud isikute väljaselgitamisega," kirjeldas Kadai tegevusplaani.