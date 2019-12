FOTOD ja VIDEO | Valitsus vaatas tagasi mööduvale aastale: tänaseks on täidetud 66% aasta eesmärkidest

Valitsus vaatas pressikonverentsil peamiselt tagasi sel aastal tehtule. Peaminister Jüri Ratas tõi välja kliimaneutraalsuse temaatika olulisuse, Rail Balticu nurgakivi rajamise ja pensionireformi algatamise. Käesolevaks aastaks ettenähtud 195st ülesandest sai 116 Ratase sõnul täidetud.

Lisaks tõi ta välja, et majandus on heal järjel, väheneb ebavõrdsus ja kasvab jõukus. "Täname ettevõtjaid ja tublisi inimesi, kes on majanduskasvu vedanud. Peresõbralik Eesti on valitsuse üks viiest olulisimast prioriteedist," ütles Ratas.

Siseminister Mart Helme tõi välja, et tänavusel aastal aitas riigieelarve paika loksutada alkoholiaktsiisi langetamine. Lisaks suudeti tema sõnul likvideerimise piirile viia varasematest aastatest 90 miljoni euroseks kasvanud investeerimisvõlg siseministeeriumi allasutustes.

Reinsalu tõi välja, et ehkki spordi valdkonnas on Ott Tänak teinud kõigist rallisõbrad, on mööduv aasta eelkõige laulupeo aasta. Reinsalu vaatas veel oma kõnes ka tulevasse aastasse, mis toob meile näiteks uute saatkondade avamise.

Kanal 2 küsis EKRE provotseeriva agenda kohta. Kuidas lahendada ebakõla, kus Martin Helme ütleb, et provotseeriv agenda ongi valitsusparteile omane, peaminister aga sellega nõus ei ole. Ratas ütles selle peale, et tema ei ole EKRE provotseerivat agendat üldsegi tunnetanud.

Helme väljaütlemise kohta Soome peaministri suunas ütles Reinsalu, et Eesti ja Soome sild on tugev ja kindel. "See sild on üles ehitatud meie sõdurite vapruse ja rahva truudusega üksteise vabadusele. Üks või teine sõnavõtt siin seda ei mõjuta," ütles Reinsalu.