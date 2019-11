FOTOD ja VIDEO | Tartus avaldati meelt nii seksuaalvähemuste vastu kui ka toetuseks

Lille maja juures avas kõnede vooru meeleavalduse korraldaja ja EKRE liige Silver Kuusik, kes kuvas Lille maja seinale slaidiesitluse. Slaididel näitas Kuusik kooliõpikutest pärit pilte samasoolistest paaridest ning selgitas, kui palju LGBT+ ühingule viimastel aastatel raha on eraldatud. Kuusik kõrvutas neid summasid rahaga, mida on kogutud näiteks Eesti Pimedate Ühingule või Toidupanga tegevuse toetuseks ning ütles, et riik peaks LGBT+ ühingu asemel rahastama teisi abivajajaid.

Kõne jooksul taunis Kuusik Tartus asuvat Barlova baari, kuna asutus on viimastel kuudel mitu korda heisanud ukse kohale “pede lipu”.

Baarides ripuvad vikerkaarelipud

Praegu võib Tartu peal ringi jalutades näha mitme populaarse baari akendel vikerkaare värvides lippe. Lippudega on end ehtinud lokaal Pirogov, meelelahutus- ja söögikoht Forrest, kultuuriklubi Naiiv, Genialistide klubi ning baarid Zavood ja Barlova.

Pirogovi ja Zavoodi omanik Mario Pizzolante sõnul tuli tema baarides algatus töötajatelt ning teiste baaride omanikega ta sel teemal suhelnud ei ole. “Avaldame toetust noorsootöötajatele ja noortele, kes on sattunud tagurlike täiskasvanute rünnaku alla,” selgitas Pizzolante vikerkaarelippude välja riputamist.

Baarides ringi vaadates võis näha meeleavalduselt tulnud noori, kes juttu ajasid ja õlut rüüpasid, väike vikerkaare lipp veel jopele kinnitatud.