FOTOD JA VIDEO | Tallinna Lennusadamas algasid tööd keskaegse laevavraki viimiseks Paksu Margareeta sisehoovi

„Tööd saavad alguse juba täna Lennusadamas asuva paadihalli lahtimonteerimisega, kus on koge vrakki hoitud, puhastatud ja konserveeritud alates selle leidmisest 2015. aasta suvel,“ rääkis Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen. „Seejärel seisab ees laeva treilerile tõstmine ning öisel ajal Paksu Margareetasse transportimine. Keerukaimaks selle ettevõtmise juures tuleb pidada nii kraana kui ka treileri mahutamist kitsale tornitagusele töömaale ning tõstet ennast“.

„Koge aitab muuseumil rääkida ajaloo- ja merendushuvilistele meilt ja mujalt elust keskaegsel laeval ja Tallinna kui suure Hansa linna lugu,“ selgitas Urmas Dresen. Ta lisas, et tegemist on Euroopas haruldase leiuga, kuna laev oli väga hästi säilinud ja sellega kaasnes ligi 700 esemelist leidu. “Osa neist leidudest paneme ka muuseumisse välja ning teadmist, mida laeva ja esemete uurimine meile tõi, jagame ka mitme digi- ja käed-külge lahendusega”.





Dreseni sõnul võib ka öelda, et laev jõuab tagasi koju, kuna koge ja muuseumi ehitusel välja tulnud arheoloogilised leiud varasemast linnakindlustusest on dateeritud samasse keskaja perioodi. “UNESCO maailmapärandisse kantud Suur Rannavärav ja Paks Margareeta on samuti muuseumi tähed. Uus ekspositsioon viib huvilised ka nendesse kompleksi käikudesse ja tornidesse, kus külastajad varem käinud ei ole,“ avaldas Urmas Dresen.