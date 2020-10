FOTOD JA VIDEO | Protestijad saatsid peaministrile sada torti, küsimaks kas "tordivalitsus" on Eestile ikka parim

Möödunud nädalal lõppes valitsuskriis ja tänutäheks saatis peaminister Jüri Ratas rahandusminister Martin Helmele tordi. Täna enne keskpäevast valitsuse pressikonverentsi tervitasid teda ennast protestijad, kellel olid kaasas sada torti.

"Hea Jüri Ratas! Tort raske töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järelemõtlemiseks," seisab aktsiooni üleskutses, mida jagati sel nädalal personaalselt rahakogumiseks inimeselt-inimesele.

Tordid on tellitud Pihlaka kondiitrilt. Maitsvad sefiirtordid on kaunistatud erinevate värvidega, leiab nii sini-must-valget kui ka teisi toone.

Tordi-ürituse korraldajad on ühendust võtnud ka Toidupangaga ning soovi korral saab kingituse saaja need kiirelt annetada ka abivajajatele, vähendades nii toiduraiskamist.