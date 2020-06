FOTOD JA VIDEO | Nagu õudusunenäost: tuhanded röövikud mässisid Haabersti hekid oma võrku

Omapärase vaatepildi tõttu on inimesed pöördunud ka linnaosavalitsusse. "Inimestele ohtu ei ole ning ka röövikute hõivatud puud-põõsad lähevad üldjuhul hiljem lehte, kuid Haaberstis on röövikute kogus ja mõjutatud ala väga suur. Isegi metallaed on röövikute ja võrgendpesadega kaetud, rääkimata puudest, põõsastest ja maapinnast," rääkis Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi.

Ta lisas, et linnaosa otsib Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ning Eesti loodusmuuseumi entomoloog-kuraator Aare Lindtiga variante, mida loodusnähtusega ette võtta. "Spetsialisti hinnangul võib soodsate ilmaolude korral olla olukord järgmisel aastal veelgi hullem, mistõttu tuleb tõenäoliselt siiski lahendusi otsida," tõdes Hanimägi.

Võrgendikoid on pisiliblikad, kes on levinud kõikjal Eestis. Neid on mitu eri liiki. Täiskasvanud võrgendikoi röövikud on paar sentimeetrit pikad, nad toituvad lehtedest ja paari kuu järel nukkuvad. Nädala-paari pärast kooruvad väikesed valged, mustade täppidega liblikad.