FOTOD ja VIDEO | Maardu linnavalitsuse esindaja: põlenud hoone elanikud on ära majutatud

Põlengujärgsel päeval võis Kallasmaa tänava ristmiku kandis näha kirbe tulekahjuleha perimeetris siblimas ringi kümneid erinevaid inimesi. Pooled neist uudistamas maja, millel põles öö hakul pealt ära terve kolmas korrus. Pooled neist aga juurdlemas pisikese autoavarii üle, mis kõnealuse maja juures asuva ülekäiguraja ääres just aset oli leidnud.

Peamiselt venekeelse jutuvada keskel sai Maardu kodanike seas ühtlasi silmata ka riigi korrakaitsestruktuuri esindajaid: siit-sealt sahises mööda lund tõendusmaterjale põlengupaigalt koguv kriminaalpolitseinik, autoavarii nõudis politseiametnike kohalolu ning mööda sotsiaalmaja krunti tõttasid erinevad päästetöölised.

Oma kohalolekuga täitsid ruumi ka Maardu linnavalitsuse töötajad. Näis, et nende põhiliseks rolliks oli tolles segaduses vähegi selgust luua - tulekahjust tingituna korruse võrra madalama maja aiavärava taga seisis rodu inimesi, ootamas võimalust tõsta oma jalg üle põlenud sotsiaalmaja lävepaku. Eile õhtul kiiruga põgenedes jäid ju maha dokumendid, rõivad, hinnalised tehnikavidinad. Täna anti tuletõrjujate järelvalve all võimalus jäätunud põrandatega hoonesse siseneda ning kõige olulisemad esemed sealt välja vedada. Tühjade pihkudega sisenenud endised elanikud väljusid umbkaudu iga 15 minuti järel esiuksest mitmete mahukate kilekottidega.

Maardu linnavalitsuse esindaja märkis sotsiaalmaja ees Delfile, et kõik sotsiaalmajas elanud isikud on leidnud endale ööbimiseks ning olulisemate vajaduste rahuldamiseks (soe toit, pesemine jne - toim) sobiliku pesapaiga. Küll aga on väheke tegemist selle nimel, et igale inimesele oleks tagatud stabiilne paik, mida nimetada koduks pikemaajalises perspektiivis - osa elanikest viibib praegu veel hotellis, osa sugulaste juures, osa haiglas. Pindu, mis sobiksid põlenud majast pääsenud isikuid majutama, tehakse hetkel elamiseks sobilikuks.

Tule tõttu rängalt kahjustatud hoones elasid peamiselt vanemad inimesed, kuigi sekka leidus elanike nimistus ka nii mõnigi lapseealine isik. Teatavasti leiti elusana üles ka üks papagoi, mida oldi sotsiaalmajas lemmikloomana peetud.