FOTOD ja VIDEO KOHTUST | Tarandi togijad vabandasid kohtus eurosaadiku ees

Mehed vabandasid Indrek Tarandi ees ja kahetsesid tehtud. Meelis Osa sõnas, et kasutas füüsilist jõudu asjatult ning lubas, et sellist asja enam ei juhtu.

Avalduse sisu oli järgmine: "Mina, [Meelis Osa / Mart Rieberg], vabandan Indrek Tarandi ees. Vabandan selle eest, et teda 26. novembril 2018. aastal Toompeal toimunud EKRE meeleavaldusel asjatult ründasin ning füüsilist vägivalda rakendasin. Kahetsen oma tegu ja ei kavatse seda enam kunagi korrata. Mul on hea meel, et Indrek Tarand on valmis mulle andestama."

Indrek Tarand vastas meestele, et tal pole põhjust neile mitte andestada. Seepeale andsid mehed omavahel kätt ning leppisid ära. Siiski lubas Tarand, et meeleavalduste organiseerijate, valeväidete levitajatega leppimist ei tule.

Seepeale taotles prokuratuur seoses kannatanu ning süüdistatavate leppimisega kriminaalmenetluse lõpetamist. Prokuröri hinnangul polnud vajalik lepiataja kasutamine, kuigi seadus ei võimalda lepitajat kaasamata leppimist kinnitada.

Nii Tarandi esindajad kui ka süüdistatavate kaitsjad leiavad, et lepitaja kaasamine pole otstarbekas, sest kokkulepe on juba saavutatud.

Kohus saadab siiski Tarandi ja süüdistatavad lepitusmenetlusse ehk kaasatakse siiski ka lepitaja, sest kohus peab rakendama seadust ega saa kokkulepet ise kinnitada.

Kinnitada saab kohus kokkulepemenetluse. Antud juhul aga teeb kohus määruse asja lepitaja juurde saatmiseks, kus lepitus ei pruugi ka õnnestuda. "Kui sotsiaalkindlustusametis lepitus õnnestub, siis teeb prokuratuur kohtuse taotlus menetluse lõpetamiseks. Millal see juhtub, on võimatu ette ennustada," nentis harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.