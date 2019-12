FOTOD JA VIDEO | Jõuluvana jagas riigikogus kingitusi. Isamaa sai viimase samba, sotsid padja ja äratuskella

Jõuluvana jõudis riigikokku peale istungi ametlikku lõppu ja jagas esimesena kingituse riigikogu juhatusele. Puuvilja korvikesed lunastas välja Helir-Valdor Seeder väikese luuletusega.

Riigikogu juhatus

ühtki salmi peast ei tea,

sest kodukorra seadus ütleb,

seda teadma me ei pea

Põlluaasa juhatamist

kõik me vapralt talume

Seedrile ja Kallasele

kingitust me palume

Foto: Tiit Blaat

Sotsid said jõuluvanalt kingituseks uhke valge padja ja suure äratuskella, et nad saaksid rahulikult magada, aga õigel ajal ka üles suudaksid ärgata.

See oli saja aasta eest

Kui sotsid lõivad mõisa meest

Nii pandi Eesti riigil alus

Ja sakstel oli päris valus

Ka sajand hiljem, sotsid hoos

Ükskõik mis kirjas Põlluaasa loos

Meil riigikogus seltskond koos

on hoidmas silma seadusloome vool

Jah, valitsus see püsib veel

Kuid vabandustest villis Ratta keel

Seda olulisem vastasleer

Hoidmaks riiki demokraatia teel

Kedagi ei tohi heita

vabadusi me ei eita

peame kõiki kokku heitma

Lisaks sõbrad, läänest leitav

nõnda sotsid teevad tööd

Olgu päeval, olgu ööl

ei me väsi, siht meil püsib

et käiks hästi Eesti käsi

Aga lõpuks kõiki raban

mure tõsine on taband

kuidas tuua maksuvabalt

jõulukinke põhjanabalt

Äratuskella vajavad jõuluvana hinnangul sotsid Foto: Tiit Blaat

EKRE fraktsioon sai kingituseks puuri ja kiivri, et hõlbustada süvariigi leidmist. Kusjuures süvariigikogus oli jõulutaat käinud eile. Kingi lunastas kauni lauluga "Jõulud jõudvad" välja Helle-Moonika Helme, keda saatis akordionil Riho Breivel.