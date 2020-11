FOTOD JA VIDEO | Järvevana teel põrkas veoauto kokku sõiduautoga, liiklus on praeguseks taastatud

Esialgu ütles politsei ühismeedias, et üks inimene on autosse kinni jäänud. Paar minutit hiljem andis politsei teada, et Opeli juht on autost vabastatud ja kiirabile üle antud.

Lisaks Opeli juhile sai õnnetuses viga veel üks inimene, kellega kiirabi parasjagu tegeleb.

Õnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Õnnetus Järvevana teel Tallinnas Delfi lugeja