FOTOD JA VIDEO | Järvamaal põleb vana töökoda, tuli on kontrolli all

Pääesteameti pressiesindaja selgitas, et esialgse info kohaselt põleb vana töökoda, mille kõrval on traktor. Päästja tegutsesid ennekõike traktori päästmisega. Ühtki inimest hoones pole. Kella kümne kandis oli tuli lokaliseeritud ehk tulekahju päästjate kontrolli all.





Esialgu kartsid päästjad, et põleb töökojast umbes poolesaja meetri kaugusel olev sigala. Õnneks oli tegemist mahajäetud hoonega, kus ühtki hinge sees pole. Kohal käinud fotograaf sõnas, et väidetavalt oli keegi hoones prahti põletanud. Küll aga ei saanud tulekahju elektroonikast alata, kuna elektrit töökojas sees polegi.

Suitsusammast oli enam kui kümne kilomeetri kaugusele näha. Kustutustöödele tulid päästjad Järva-, Viljandi- ja Jõgevamaalt.