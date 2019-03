FOTOD ja VIDEO | Isamaa nimekirja europarlamendi valimistel juhib Riho Terras

Riho Terras ütles Isamaa kontoris toimunud pressikonverentsil, et peab Euroopa Liitu kui tugevat rahvusriikide liitu väga oluliseks Eesti julgeoleku kindlustamisel ning on valmis selle eest andma oma panuse."Olen alati hinnanud isamaalisi väärtusi. Erakond Isamaa on ka alati hoidnud välis- ja julgeolekupoliitikas kindlat joont ja seetõttu oli erakonna valik loogiline," põhjendas Terras oma otsust.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Terrase kogemused nii julgeolekupoliitikas kui ka diplomaatias teevad endisest kaitseväe juhatajast väga tugeva Euroopa Parlamendi saadiku kandidaadi. "Saame Eesti huvisid Euroopa Parlamendis kõige paremini kaitsta just kogenud ja tarkade inimestega," sõnas Seeder.

Seederi sõnul esitab ta Terrase kandidatuuri Euroopa Parlamendi valimiste esinumbrina ja terve kandidaatide nimekirja erakonna eestseisusele teisipäeval. Isamaa volikogu kinnitab nii Euroopa Parlamendi valimiste programmi kui kandidaatide lõppnimekirja 30. märtsil.

Kindral Riho Terras oli aastatel 2011-2018 kaitseväe juhataja. Ta on töötanud diplomaadina, kaitseministeeriumi kantslerina ja teinud pikaajaliselt karjääri kaitseväes ning Kaitseliidus. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu ning magistrikraadi omandas Müncheni Bundeswehri Ülikoolis riigi- ja ühiskonnateaduse erialal.

Lisaks Terrasele kandideerivad praeguseks teadaolevalt Isamaa nimekirjas veel Jüri Luik, Tunne Kelam, Mart Nutt ja Viktoria Ladõnskaja. Ent nagu ülalpool märgitud, avaldab Isamaa kandidaatide täieliku nimekirja avaldab teisipäeval. Valimistel loodab Isamaa saada ühe kuni kaks mandaati. Euroopa Parlamendis kuulub Isamaa Euroopa Rahvapartei fraktsiooni.