FOTOD ja VIDEO | Indrek Saare salapärane kohtumine Raimond Kaljulaidiga: kas viimane liitub peagi sotsidega?

Küsimusele, kas kuuldused, et tal on plaanis sotsiaaldemokraatidega liituda peavad paika, vastas Kaljulaid, et ei ole langetanud otsust, mis ta edasi teeb. Saare sõnul ta Kaljulaidile tänasel kohtumisel konkreetset pakkumist ei teinud.

"Me ei ole sinnamaani veel jõudnud. Me arutasime teemasid, mis on väliskomisjonis aktuaalsed," ütles Saar.

Ka Kaljulaid sõnas, et väliskomisjoni puudutavad teemad on olulisemad, kui tema liitumine erakonnaga. "Ma ei kinnita ega lükka ümber, et ma lähiajal kuhugi astumas olen. See ei ole ausalt öeldes praegu kõige olulisem küsimus."

Nii Saar kui ka Kaljulaid ütlesid, et arutasid siiski ka Eesti poliitilise maastiku üle. "Praeguses poliitilises olukorras on opositsioonierakondade vaheline koostöö ja dialoog väga tähtis. Et inimesed väljaspool Toompea pakse seinu näeksid, et opositsioon töötab iga päev selle nimel, et Eesti saaks võimalikult kiiresti mõistliku, toimiva ja normaalse valitsuse," sõnas Kaljulaid.

Nähtavalt aknaalust lauda jaganud Saar ja Kaljulaid ütlesid, et kohavaliku tingis see, et Saar viis oma riided lähedalasuvasse pesumajja ning Kaljulaidile jäi kohvik koduteele. Nad ei ole aga ainsad, kes aknaalust lauda eelistavad. Tänavu märtsis kohtusid sarnaselt Kaja Kallas ja Kadri Simson, kes arutasid koalitsiooniläbirääkimiste kulgu.