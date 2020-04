FOTOD JA VIDEO Harku lapsevanemad protestivad ohtliku koolitee vastu

Harku kooli lastevanematel on täna hommikul plaanis aktsioon, kus 40 lapsevanemat sõidavad rongkäigus vallamaja ette, blokeerivad parkla, panevad autodele loosungid ning loeme teerulli otsast ette ning paneme petitsiooni enam kui 1100 allkirjaga valla postkastiAutod kandsid loosungeid, mis puudutavad valla kavatsust kolida osa koolist asukohta, kuhu lastel on raske turvaliselt pääseda.





Eesti Päevaleht vahendas 20. aprillil Harku lapsevanemate muret ohtliku koolitee osas. 1100 vallaelanikku, lapsevanemat ja õpetajat allkirjastasid palve peatada Muraste kooli kolimine Merikülasse, mille koolitee on ohtlik. Vallale on kirjutanud oma pöördumised nii Muraste kooli hoolekogu, kooli direktor ja kooli 36 õpetajat.

Muraste lapsevanem Evelin Tiirik kirjeldas, et koolini viib vaid kitsas, valgustamata ning jalakäiguteeta riba. Sinna ei mahu kaks autot kõrvuti sõitma, rääkimata jalutavatest lastest ja koolibussist.





Teine probleem on, et 30 meetri kõrgusest pankrannikust pole ühtegi turvalist teed alla. "Ja seda ajal kui nii kooli minek kui tulek jääb tihti kottpimeda peale. Kas Sa oma lapse eluga niimoodi oleksid valmis riskima? Lihtsalt sellepärast, et vald ei oska kaelas oleva kinnisvaraga miskit muud peale hakata?" kirjutas Tiirik.

Maanteeamet andis ametliku hinnangu, et valla pakutud teelahendus ei sobi.





Tiirik loetleb ka, et kaks tehnikakõrgkooli eksperti on selgelt öelnud: see koolitee ei ole ohutu. Samuti vahendab ta kohaliku koolibussi juhi seisukohta ,et see tee on ohtlik. Ka päästekomando eestvedaja kinnitab: päästeautodel on õnnetuse korral koolini väga raske jõuda ning hoone asukoht ei ole seetõttu lasteasutuseks sobilik. "Nad kõik ütlevad "ei", aga Sina tahad ikka oma ripakil kinnisvarast lahti saada," sedastab Tiirik.





Harku vallavanem Erik Sandla vastas lapsevanemate pöördumisele pika sõnavõtuga, milles tee ohtlikkust puudutas üks lõik. "Liiklejate ohutuse tagamiseks on teel kehtestatud kiiruspiirang 40 km/h. Õpilaste turvalise koolitee tagamiseks oleme planeerinud sellest sügisest lapsi kooli transportida Tilgu teele sobivate väiksemate koolibussidega," rääkis Sandla.