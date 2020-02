FOTOD ja VIDEO | Haapsalus jäävangis suplevad luiged on hetkel jäetud looduse hooleks

Video ja pildid jäävangis olevatest luikedest postitas Eesti Ornitoloogiaühingu facebook'i gruppi Gaida Jakson, kelle sõnul võib jäätunud kooriku tõttu vangis olevaid luike leida nii Haapsalu Väikses Viigis kui ka merelinnakese lahesoppides.

Kergelt purunev jääkoorik takistab luikedel veekogust õhku tõusmast - nad vajavad lennuki kombel hoovõturada, ent õrn jää puruneb lindude raskuse all ning ei anna neile piisavat toetuspinda. Tavaliselt piisab veepinnast enesest, ent tänase ilmastiku loodud olukord hoiab linde vangis.

Olelusvõitlus

Mis nendest luikedest saab? Kas ja kes vastutab? Tuleb välja, et mitte keegi - kui mitte just lind ise.

Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke sõnas Delfile, et antud juhtum ei kohusta ametkondi otseselt millekski.

"On teatud asjad, mida loodus peab ise korraldama," sõnas Volke ning lisas, et käesoleval juhul on linnud end valede valikutega ise säärasesse seisu mänginud. "Tuleb teha mõistlikke otsuseid. Iseasi, kui tegu on suure koguse lindude või ohustatud liigiga. Aga kindlasti tuleb üritada aidata, kui juhtumi põhjus on inimtekkeline."

Kuna Gaida Jaksoni postituses on märgata kolme hädas olevat lindu, ei pea ta probleemi ulatust hetkel liigselt suureks. Ühel pildil on näha, et lindude pead on suunatud vee alla - ju nad olid parasjagu endale toitu hankimas.