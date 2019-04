FOTOD ja VIDEO | ERR-i nõukogu arutas Martin Helme kaebust. Rein Veidemann: igal ajakirjanikul on õigus küsida lõpuni ja ka kõige teravamaid küsimusi

Veidemanni sõnul olid mitmed nõukogu liikmed seisukohal, et ajakirjaniku suhtumise väljanäitamine on professionaalsuse küsimus. "Kõik eksivad - teadlased, ajakirjanikud. Üksikjuhtumite tasandil võib seda olla, aga [ERR-is - toim.] ei ole mingit täheldatavat süsteemset rikkumist."

Nõukogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits ütles, et arutelu oli väga pingeline ja emotsionaalne. "Selle debati nurgakivi on sõnavabadus. Ning sõnavabadusele piire seada ei tohi," kommenteeris Ladõnskaja-Kubits.

Ta on seisukohal, et poliitiku asi ei ole karistada ajakirjanikke või nõuda nende karistust. "Samas möönan, et professionaalne ajakirjandus tähendab ka sõltumatust ja erapooletust materjalide käsitlemisel. Professionaalne ajakirjanik edastab fakte pakkudes mõtteaineid oma vaatajale ja kuulajale," ütles ta.

Helme viitas oma kaebuses ka ringhäälingu seaduse paragrahvile, mida tema väitel rikuti, ent Veidemanni sõnul peaks sellisel juhul olema täpselt paika pandud mõõtmise alus, mille poolest seda rikuti. "Ei saa olla nii, et "minu meelest rikuti"," tõi ta näite.

Martin Helme kaebus lisati punktina päevakorda ühe vastuhäälega. Teemapüstituse vastu oli Kalvi Kõva, kes varasemalt on öelnud, et juba sellise punkti päevakorda lisamine loob ohtliku pretsedendi ja poliitiline sekkumine ERR-i toimetuslikesse valikutesse on vastuolus vaba demokraatia põhimõtetega.

Martin Helme kirjutas märtsis ERR-i nõukogule:

"Minul on palve panna päevakorda punkt:

ERR tasakaalustamatus valimiste järgsel perioodil uudiste- ja arvamussaadetes.

Mida kavatseb juhatus reaalselt ette võtta, et tekkinud tõsine seaduserikkumine (ERR seadus paragrahv 3, lg 3,5, paragrahv 6, lg 2, 3, 4, 5) ei jääks ajakohaselt ja proportsionaalselt karistamata?

Kas juhatus kavatseb taas, nagu tavapäraselt, käsi laiutada ja öelda, et ups, proovime tulevikus paremini. Või on plaanis oma totaalset kallutatust ja ebaprofessionaalsust demonstreerinud töötajad eetrist maha võtta? Kaua kavatsetakse jätkata seaduse nõuete mitte täitmist ja organisatsiooni tõsiseltvõetavuse ning usaldusväärsuse põhja laskmist?"

Uudis on täiendamisel.