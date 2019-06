FOTOD JA VIDEO | Eestlanna Linköpingis: mu vend arvas, et tema sõiduk plahvatas

Linköpingis elava eestlanna sõnul oli ta plahvatuse hetkel umbes 600 meetri kaugusel asuvas töökohas, kui kuulis ja tundis suurt plahvatust. "Kohe pärast plahvatust hakkas igalt poolt kuulduma sireenide hääli. Kohal oli inimeste sõnutsi umbes 20 kiirabi," kirjeldas eestlanna.

"Minu vend, kes sõidab masinaga linnas ringi, oli umbes 300 meetri kaugusel plahvatusest ja tema ütles, et terve ta sõiduk rappus ning ta arvas, et see oli tema masin, mis plahvatas. Tema sõiduki juurde lendas ka üks torujupp, mis on praeguseks on politseilintidega ümber piiratud," rääkis eestlanna Delfile.

Ta lisas, et tema kõigi sugulaste ja tuttavatega on õnneks kõik korras.

Erilisi turvameetmeid rakendatud ei ole

"Kesklinnas, mis on plahvatuspaigast umbes poole kilomeetri kaugusel, on inimesed täitsa tavalises ostlemise tujus ja mingit paanikat pole kuskilt tunda," märkis eestlanna.

"Erilisi turvameetmeid ei ole ma täheldanud. Kuna plahvatanud maja juures on ka üks kesklinna suuremaid ristmikke, siis suleti see koheselt," sõnas linnas elav eestlanna.

Samuti Linköpingis elav teine eestlanna ütles Delfile, et plahvatuspaiga ümbruses on suhteliselt suur ala endiselt suletud. "Otsest paanikat ei ole," lisas ta.



