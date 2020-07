FOTOD JA VIDEO | 109 päeva Filipiinidel lennujaamas passinud jõhvilane jõudis viimaks tagasi Eestisse

Lennuk maandus pärastlõunal. Trofimovil oli ees must mask ning oli näha, et ta on väsinud.

Trofimov elas 109 päeva Filipiinide pealinna Manila lennujaamas. Pärast meedia tohutut tähelepanu ostis välisministeerium talle kojusõiduks piletid. Kõigepealt lendas Trofimov Manilast Amsterdami, kuhu saabus eile hommikul kell 6. Kell 9 oleks ta pidanud istuma Tallinna lendavale lennukile.

„Kõigile, kes tahtsid mulle vastu tulla: kahjuks ei jõudnud ma pärast maandumist lennukile Amsterdamist Eestisse,” kirjutas Trofimov Facebookis. „Ei näe põhjust muretseda, päev varem või hiljem olen kodus, ei ole vahet, minu peamine eesmärk oli saada vabadusse ja pääseda Filipiinide pantvangist välja ja see on saavutatud. Ma olen nüüd vaba inimene.”

"Ma arvasin, et lennuk väljub kell 11, tegelikult kell 10," lisas Trofimov eile õhtul sotsiaalmeediasse.