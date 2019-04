FOTOD ja OTSEBLOGI | President Kaljulaid kohtub Kadriorus täna-homme uute ministrikandidaatidega

Täna on riigipeal kavas kohtuda rahvastikuministri kandidaadi Riina Solmaniga, maaeluministri kandidaadi Mart Järvikuga, keskkonnaministri kandidaadi Rene Kokiga ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi Marti Kuusikuga.

Homme hommikul kohtub Kaljulaid välisministri kandidaadi Urmas Reinsaluga ja siseministri kandidaadi Mart Helmega.

Kaljulaid on avaldanud soovi kohtuda ministrikandidaatidega, kes on avalikkusele vähetuntud või esinenud avalikkuses arusaamatust põhjustanud avaldustega.

Juhul kui president loodava valitsuse heaks kiidab, annavad tulevased ministrid riigikogu ees ametivande ilmselt järgmisel esmaspäeval.

President kohtub uute ministrikandidaatidega

Solman väljus Kadrioru lossist ning ütles ajakirjanikele, et presidendiga arutati töökorralduslikke küsimusi. Tema prioriteediks ministrina on lastega pered.

Järviku ja presidendi kohtumine on ilmselt üks huvitavamaid. Raadiosaates "Olukorrast riigis" on Lobjakas just Järviku puhul õhutanud ootust, et Kaljulaid jätab äkki mõne kandidaadi üldse kinnitamata ja asub selgroogu näitama. http://www.delfi.ee/article.php?id=85911281

Saabus maaeluministri kandidaat Mart Järvik.

Rahvastikuministri kandidaat Riina Solman tuli kohtumisele aegsasti ja saabus Kadriorgu kella 12.50 ajal.

Tänane kohtumiste kava on järgmine: - kell 13.15 rahvastikuministri kandidaat Riina Solman- kell 14.15 maaeluministri kandidaat Mart Järvik- kell 15.15 keskkonnaministri kandidaat Rene Kokk - kell 16.15 väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Marti Kuusik

President ei kohtu Taavi Aasa, Tanel Kiiki, Mailis Repsi, Jaak Aabi, Martin Helme, Tõnis Lukase, Urmas Reinsalu, Raivo Aegi ja Jüri Luigega.

Hommikul kohtus president Kadriorus peaminister Jüri Ratasega, kes tutvustas riigipeale ministrikandidaate. Nende kohtumine kestis umbes poolteist tundi.