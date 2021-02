FOTOD ja BLOGI | Valitsus kehtestas tulevast nädalast uued koroonapiirangud: koolid lähevad pärast vaheaega distantsõppele, spaad ja veekeskused suletakse

Kallas on teinud ettepaneku tööandjatele saata võimalusel oma töötajad kaugtööle, samuti pöördus ta linnajuhtide poole, et tagataks see, et ühistranspordis kantaks rohkem maski.

Delfi küsis peaministrilt, kas kehtestatud piirangute valguses tulevad ettevõtjatele ka toetusmeetmed. Kallas vastas, et see arutelu tuleb valitsuses pealelõunal. "Kriisiolukorras on kõigil oma kulud kanda, riik ei saa hüvitada [saadud kahju] täies magus," lisas ta. "Kriisis peavad kõik oma osa kandma."

Valitsus ei pidanud põhjendatuks kehtestada piirkondlikke piiranguid, sest viiruse levik on üle Eesti võrdlemisi ühtlane.

Kallas: 23. veebruaril ei ole Reformierakonna avalikud koosolekud, vaid on avalikus kohtades kolmekaupa inimestega kohtumine.

Kallas: EKRE korraldab 24. veebruaril korraldab tõrvikurongkäigu, see on vastutustundetu. Ka Isamaa on selleks päevaks registreerinud avaliku ürituse. Muidugi tahaksime kõik tähistada vabariigi aastapäeva traditsiooniliselt. Prooviks sel aastal teha teistmoodi. Ikka pidulikult!

Kallas: Kõigi vanuse rühmatrennid jäävad ära. Individuaaltrennid on lubatud.

Kiik: Haridusvaldkonnas ei ole meil olnud Liina Kersnaga eriarvamusi piirangute kohta.

Koolide puhul regionaalsed erinevused? Kallas: Teadunõukoja ettepanek oli piiranguid seada kuni üks nädal pärast koolivaheaga. Vaatame need peagi üle. Nakatumine on suur üle Eesti. Et nakatumisahelaid katkestada, tuli piirangud seada igal pool. Nakatumisnäitajates piirkondlikke erinevusi ei ole.

Kallas: Piirangute lõdvendamine sõltub haiglakohtade arvust ja ka uute nakatumiste arvust - et haiglas oleks alla 500 COVID-i patsiendi. Jälgime ka juhitaval hingamisel olevaid patisente. Praegu on see arv väike.

Kallas: Peame järelevalvet tõhustama. Seda ka teeme. Aga me ei saa panna igale inimesele politseinikku sappa.Jaani: Politsei ei hakka käima ukse taga kontrollimas, kas inimene viibib isolatsioonis. Politsei ei jõua aga iga inimese ukse taha.

Kallas: Soome peaminister ütles, et Soome ühiskond on ka üksteise järele vaatav. Kui paned tähele, et keegi peaks olema isolatsioonis, aga ei ole, siis palun ütle talle seda.

40% eneseisolatsioonis olevad inimesed ei pea piirnagutest kinni. Mida annaks teha, et reeglitest kinni peetaks?Jaani: Järelevalve käigus on sellised juhtumid ette tulnud. tahan öelda, see ei ole midagi sellist, mida saame piitsaga saavutada. Tervisemaetiga koostöös saame järelevalvet tõhustada.

Jaani: Pakane on väljas. Palve inimestele, kes kodusid kütavad, pigem tehke kütmist tihedalt, mitte palju korraga. Juba 5 inimest on sel aastal põlengus hukkunud.

Jaani: Liikvel on võltsitud vaktsineerimise sertifikaadid. Tuvastasime täna lennujaamast 5 võltsitud vaktsineerimise kaarti. Kriminaalmenetlus on alustatud dokumendi võltsimise tunnustel. Väga kiiresti jõutakse selle mentluse juures lahenduseni.Kulu on võltsimisega on kindlasti suurem.

Jaani: Paari nädalaga jõuame eesliini vaktsineerimise ära teha.

Kristian Jaani: Eesliini vaktsineerimisest - liigume väga hea tempoga. Kahe päevaga on vaktsineeritud pea 400 inimest. Eesliini töötajate hulgas umbes 3000 inimest. Eesliini hulgas ka vabatahtlikud.

Kersna: Kui koolid lähevad lahti, siis peaks elu korraldama nii, et nakkuse leviku risk oleks väike - et kontakte oleks vähe.

Kersna: Kui koolid lähevad tagasi kontaktõppele, siis on väga soovitatav kanda ka koolides maske. See vähendab võimalust, et nakkus saab koolis levida. Tallinna koolides on tekkinud harjumus maski kanda.

Kersna: Nüüd saab teha järeleaitamist neile, kes on jäänud hätta. Ka lõpuklassidel võimalik teha kooli lõpetamiseks vajalikke tunde.

Kersna: Seekord ei jää kontaktõppesse lõpuklassid. Seal on palju nakatumisi. Küll aga on lubatud teha koolides konsultatsioone väikestes gruppides.

Kersna: Väikesed lapsed, kes koolis on, nende vanusegrupis ei ole näha olulist nakatumise kasvu. Algklasside lapsed vajavad rohkem juhendamist. Kui väike laps peaks jääma distantsõppele, siis ilmselt peaks jääma üks vanem lapsega koju või viiakse ta vanavanema juurde, mida me ei taha. Oleme näinud, et pärast noorte nakatumise kasvu oleme näinud vanemaealiste seas.

Liina Kersna: Kõige enam nakatumisnäitajad tõusnud just noorte seas. Aktiivseid koldeid üldhariduskoolides on 30 kandis, umbes 600 nakatumist on toimunud koolides.

Kiik: Võtkem seda viimase lõpuspurdina. Valgus paistab. Kui nüüd pingutada, siis on lootust, et märtsikuus hakkavad taas nakatumisnäitajad alla minema. Kevadkuudel võiksime saada rääkida piirangute leevendamisest.

Kiik: Maratoni lõpusirge ei ole koht, kus jalga lõdvaks lasta. Tuleb veel pingutada.

Kiik: Täna õhtuks peaks saabuma olukord, kus on rohkem inimesi vaktsineeritud, kui kahe kuu jooksul nakatunud.

Kiik: Rääkides vaktsineerimisest - mahud järjest kasvanud. Eile tehti 4354 vaktsineerimist.

Kiik: Juba praegu on väga suur koormus tervishoiutöötajatel. Oleme kiiresti halvenevas faasis.

Kiik: Epidemioloogilisest olukorrast - 996 uut testi on kurb uudis. Laborid on kinnitanud, et tegemist on ühe päeva numbritega.

Tanel Kiik: Tegime ära põhilised vajalikud otsused. On kohti, kus on mõistlik käituda karmimalt, kui lubatud. Kõik vältimatud üritused, ka sünnipäevad jms, võiks ära jätta.

Kallas: Kui arst kutsub teid vaktsineerima, siis kindlasti minge. Meie eakad on näidanud eeskuju aktiivselt vaktsineerimisest osa võtmisega.

Järvamaal on 70% õpetajatest vaktsineeritud.

Vabariigi aastapäeval ja koolivaheajal on tungiv soovitus vältida reisimist nii välismaale kui ka Eestis.

Kallas: Tungiv palve, et jäetaks avalikud üritused vabariigi aastapäeval ära.

Kallas: Koolivaheaja nädalast sõltub see, kas suudame nakatumisahelaid läbi lõigata või mitte. See sõltub meist kõigist. Aitab kontaktide vähendamisest. Kui ei suuda numbreid paremaks saada, siis peame piiranguid uuesti arutama kahe nädala pärast.

Spaad ja veekeskused - eelmise koolivahejal mindi spaadesse ja nii viiruse levik kasvas. Kaheks nädalaks lähevad seega spaad ja veekeskused kinni.

Kallas: Teeme ka suuremat järelevalvet, et neid reegleid täidetaks.

Kinod, teatrid jäävad lahti, aga peab olema hajutatud ja seal peab kandma maski. Toitlustuskohad jäävad lahti nii nagu praegu, aga lisandub 50% täituvusnõue. 6-liikmelised grupid ja 2 meetrit peab hoidma vahet.Kui toitlustuskohad on pikemalt lahti, siis hajutamist on parem teha, sest kõik ei tule ühel ajal restorani. Nii saab tagada ka 50% täituvuse nõuet.

Avalikel üritustel saab siseruumides saab osaleda kuni 200 inimest, peab täitma 50% täituvusnõuet.

Huvitegevus koolides - kui toimub nende laste vahel, kes nagunii koolis koos on, need tegevused on lubatud.

Piiratakse nii laste kui ka täiskasvanute huvitegevust. Järgmisel kahel nädalal jäävad kõik rühmatrennid ära. Trennid ise ei ole probleem, aga gruppides liikumine koos on probleem.

Kallas: Me ei teinud lausalisi piiranguid, vaid seal, kus oht viirust levitada on suurim. Koolidest - pärast vaheaega lähevad koolid distantsõppele, v.a algklassid. Samuti hariduslike erivajadustega lapsed jäävad kontaktõppele.

Kallas: Pöördusin ka linnajuhtide poole, et jõustataks rohkem seda, et ühistranspordis kantaks maski.

Kaja Kallas: Praegu nakatumine laste hulgas, aga varem või hiljem jõuab see haiglatesse. Oleme sunnitud kehtestama piiranguid.Inimeste enda vastutus on see, mis nakatumist alla toob. Olen teinud pöördumise tööandjate poole, et mindaks kaugtööle, kui vähegi võimalik.

Kaja Kallas: koroonaviiruse levik on tõsine. Eesmärk on, et meditsiinisüsteem peaks vastu - et saaks jätkata plaanilist ravi.