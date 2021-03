FOTOD ja BLOGI | Terviseameti pressikonverents: olukord on väga kriitiline, kõige keerulisem on Harjumaal

Konverentsil osalevad terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Viimase ööpäeva statistika kinnitas, et viirus levib üha edukamalt edasi - iga viies testitu oli koroonapositiivne.

Terviseameti pressikonverents

Kiik: hetkel käivad EL vaktsineerimise juhtrühmas arutelu vaktsiinide jaotamise kohta. Arutatakse, kas jagada rohkem neile, kus kõrgem vaktsineerimise tempo või kõrgem haigestumus, Eesti vastab mõlemale tingimusele.

Kiik: vaktsiinitootjatelt mulle ühtegi pakkumist postkasti pole tulnud, küll on tulnud igasugu muid pakkumisi vahendajatelt, lisaks igasugu muid ettepanekuid piiride sulgemisest, kohustuslikust vaktsineerimisest jne.

Kiik: vaktsiine saab juurde osta küll, aga saabuvad nad reeglina peale EL kokkulepitud tarnete saabumist.

Sule: kaitseväe võimekus on 40-kohaline moodulhaigla. See sobib nt saarele, et kiiresti ehitada haiglavõimekust. Moodulhaigla võimekust ei sisalda, personal tuleb sinna viia. Kaitseväe haigla viimist arutasime sügistalvel Narvas, aga leidsime, et lisavõimekust ei anna, vaid saatsime Narva TÜ Kliinikumist töörühma, kes aitas haiglat tugevdada. Kõige suurem väljakutse on personali leidmine.

Hanna Sepp: täna näeme, et teatud toitlustus ja kaubandus on lahti, näeme haigestumise jätkumist kiirest tempos. Täiendavad piirangud on vajalikud, aga esmalt tuleks piirata meelelahutust ja toitlustust, mitte haridust.

Kiik: väikelaste koju jätmine on väga drastiliste tagajärgedega, sest kõik ei saa kaugtööd teha ja paljud täiskasvanud peavad seetõttu koju jääma.

Kiik: Eesti tervishoiusüsteemi suure väljakutse ees. Seni proovime haiglate vahel koormust jaotada. Kriisi epitsentriks Harjumaa ja Virumaa, mujal rahulikum. Jaotame haigeid riigis ringi. Välismaalt palume abi, kui ise enam hakkama ei saa. Välistada sellist pöördumist ei saa.

Kiik: valitsus peab olema võimeline kaaluma kõiki variante. Oleme palunud teadusnõukojal hinnata piirangute mõju. Lasteaialastele tuleb leida võimalus hoiu tagamiseks, paljusid töökohti ei saa kodust teha. Lasteaialaste kojujätmist ma ei toeta.

Kiik: vaktsineerimine on juba aidanud vähendada haiglaravi vajajate arvu, ilma vaktsineerimiseta oleks haiglas 100 inimest rohkem. Vaktsineerimise suurem mõju tuleb alles kevadel. Suurem osa inimesi on veel vaktsiinidega kaitsmata. Iisraelis üle 40% inimestest vaktsineeritud, aga ikka on maskikohustus, riiki alles hakatakse vaikselt avama.

Tanel Kiik: teine suur ülesanne haiglaravi võime tagamine. Voodikohad pole kunagi probleemiks olnud, inimesi ravivad meditsiinitöötajad, kes peavad suure vaimse ja füüsilise koormuse tingimustes oma panuse anda. Oleme kaardistanud tervishoiu lisaressurssi. Otsime võimalust tuua viimase kursuse õdesid haiglatesse appi, kuidas tuua rohkem kuuenda kursuse arstitudengeid appi. Peale covid-19 on arstiabi vajavaid inimesi Eestis veel. Kolmas rinne on vaktsineerimine. Viimasel nädalal tehti 33 000 vaktsineerimist, sel nädalal sihime veel kõrgemaid numbreid.

Tanel Kiik: meil on vaja tegeleda samal ajal mitme asjaga: nakatumise allatoomine, testimine ja sekveneerimine. UK tüvi on muutumas Eestis domineerivaks tüveks, peame arvestama, et kiire nakatumise faasis peavad kõik edasised sammud olema veel ettevaatlikumad, sest UK tüvi nakkavam ja haiguse levik suurem kui kunagi varem.

Urmas Sule: oleme hakanud saatma haigeid lõuna regiooni. Viimased 9 Pärnu haigla koroonapatsienti Harjumaa elanikud. Oleme algatanud palju haiglatele võimete juurdeandmist, jaganud tehnikat ringi, et tehnikat oleks seal, kus kõige rohkem vaja on. Tegeleme tööjõu juurdesaamisega.

Urmas Sule: nädalavahetusega saavutasime 3 negatiivset rekordit. Õnneks pole veel jõudnud saja uue haiglaravi vajajani, aga oleme olnud üle 90. Haiglaravi vajab üle 600 inimese.

Sepp: nakatumisahelate peatamiseks vaja piirangutest kinni hoida, kanda maski. Kui olete saanud haigestumise või lähikontakti teate, siis tuleb karantiinireeglitest kinni pidada.

Hanna Sepp: LAV tüvega haigestunuid leitud 9, üks kohapeal haigestunud. UK tüve levik laialdane, 136 kohapeal levinut UK tüvega. Samas ei saa väita, et UK tüve tõttu haigestumine nii palju tõusnud, haigus levib meie tõttu, sest ei jälgita piisavalt piiranguid ja ei peeta kinni karantiinikohusest.