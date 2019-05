FOTOD ja BLOGI | Tallinnas ja Tartus kogunetu teadmistepõhist Eestit mälestama, valitsushoone ette toodi leinapärgi

Kui koalitsioonileppes lubati tõsta riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase vähemalt ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis esmaspäeval paika pandud eelarvestrateegias valitsus oma lubadusest taganes. Teaduskulutuste osakaal püsib praegusel tasemel ehk 0,71 protsendil SKT-st.

See mõistagi on pahandanud välja pahandanud suure hulga inimesi. Näiteks Eesti Noorte Akadeemia kutsub Facebookis üles teadlasi, üliõpilasi ja teaduspõhise ühiskonna toetajaid liituma aktsiooniga #teadusematus.

Täna ennelõunal koguneti Toompeal riigikogu esisel platsile, kust liikus rongkäik Stenbocki maja ette.

Samal ajal koguneti meelt avaldama ka Tartus asuva haridus- ja teadusministeeriumi ette.

Valitsus jättis teaduse rahastamise tõstmise ära

Sotsiaalminister Tanel Kiik:

Justiitsminister Raivo Aeg:

Peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu jäid valitsuse pressikonverentsile. Ülejäänud ministrid lahkusid Stenbocki majast ning kohtusid uksel meeleavaldajatega.

Paar sõna valitsuse tegevusprogrammist: kiitsime täna heaks plaani aastani 2023. Seal on koos tähtaegade ja vastutustega kirjas ligi 500 ülesannet. fookuses on tervishoiu arendamine, terviseinfosüsteemi edendamine, digilugudele üleminemine.

Kadastik kutsus tänavusi lõpetajaid üles oma lõpulilled tooma teaduse kalmistule.

Mario Kadastik peab valitsushoone ees kõnet: juba täna on Eesti haridus ja teadustegevuse maht kaks korda madalam Euroopa Liidu keskmisest. Jätame hüvasti heal tasemel kvaliteetse eestikeelse kõrgharidusega!

Nüüd tehti leinaminut.

Leinarongkäik on otsaga jõudnud Stenbocki maja juurde, mille uksele asetatakse pärgi.

Meeleavalduse korraldaja Mario Kadastik ütles, et kui algselt lubati teaduse rahastust tõsta kolme aastaga, siis nad lepiks ka kompromissiga, et rahastust suurendatakse nelja aasta vältel.

Toompea lossi eest algab nüüd leinarongkäik valitsushoone juurde.

Siinkohal on sobilik meenutada, et samal päeval, kui valitsus teatas, et teadusrahastus ei tõuse ühe protsendini SKP-st, ütles rahandusminister Martin Helme (EKRE), et alkoholiaktsiis langeb 25 protsenti.

Kohal on ka sotsid Jevgeni Ossinovski ja Indrek Saar. Delfi reporter rääkis ühe protestijaga, kes avaldas nördimust selle üle, et näha on vaid eelmise valitsuse liikmeid.

Delfi reporter vahendab, et kohapeal astetakse maha pärgi, protest on vaikne, sest tegemist on leinamarsiga. Kohapeal piiluvad asja ka Indrek Saar ja Jevgeni Ossinovski

Täna toimub protestiaktsioon "Teadmistepõhise Eesti matused". Kogunetakse riigikogu esisel platsi ja sealt edasi läheb rongkäik Stenbocki maja juurde, kus keskpäeval toimub valitsuse pressikonverents. Meenutuseks ka üks pilt eelmisel aastal toimunud teadlaste meeleavalduselt.

Rektorite nõukogu kohtumine

