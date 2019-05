FOTOD ja BLOGI | Protestijad peavad Toompeal teadmistepõhise Eesti matust

Kui koalitsioonileppes lubati tõsta riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite tase vähemalt ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis esmaspäeval paika pandud eelarvestrateegias valitsus oma lubadusest taganes. Teaduskulutuste osakaal püsib praegusel tasemel ehk 0,71 protsendil SKT-st.

See mõistagi on pahandanud välja pahandanud suure hulga inimesi. Näiteks Eesti Noorte Akadeemia kutsub Facebookis üles teadlasi, üliõpilasi ja teaduspõhise ühiskonna toetajaid liituma aktsiooniga #teadusematus. Küünlaid ja lilli soovitatakse viia haridus- ja teadusministeeriumi ning Stenbocki maja ette.

Täna ennelõunal kogunetakse Toompeal riigikogu esisel platsile, kust liigub rongkäik Stenbocki maja ette.

Valitsus jättis teaduse rahastamise tõstmise ära

Siinkohal on sobilik meenutada, et samal päeval, kui valitsus teatas, et teadusrahastus ei tõuse ühe protsendini SKP-st, ütles rahandusminister Martin Helme (EKRE), et alkoholiaktsiis langeb 25 protsenti.

Kohal on ka sotsid Jevgeni Ossinovski ja Indrek Saar. Delfi reporter rääkis ühe protestijaga, kes avaldas nördimust selle üle, et näha on vaid eelmise valitsuse liikmeid.

Delfi reporter vahendab, et kohapeal astetakse maha pärgi, protest on vaikne, sest tegemist on leinamarsiga. Kohapeal piiluvad asja ka Indrek Saar ja Jevgeni Ossinovski

5. juunil kell 12 korraldavad akadeemilised töötajad tunniajase hoiatusstreigi Tallinnas riigikogu ees ja Tartus haridus- ja teadusministeeriumi ees.

Täna toimub protestiaktsioon "Teadmistepõhise Eesti matused". Kogunetakse riigikogu esisel platsi ja sealt edasi läheb rongkäik Stenbocki maja juurde, kus keskpäeval toimub valitsuse pressikonverents. Meenutuseks ka üks pilt eelmisel aastal toimunud teadlaste meeleavalduselt.

Rektorite nõukogu otsustas enne järgmisi samme ära oodata riigi eelarvestrateegia vastuvõtmine. Pärast seda tahavad nad kohtuda haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga.

Rektorite nõukogu kohtumine

Siin üks praktiline näide, miks teadusele lisarahastus ära kuluks.

President Kersti Kaljulaid leiab, et riigieelarve koostamine on poliitiliste valikute küsimus ja nii see peabki olema. Küll aga ei suhtu ta toetavalt sellesse, kui riigieelarvet puudutav kokkulepe unustatakse.

Eelmisel nädalal läkitasid teadlased eelarveläbirääkimisi pidanud valitsusele avaliku pöördumise, milles rõhutasid, et vaid teadmistepõhine majandus ja ühiskond suudab Eesti viia arenenumate riikide tasemele.

Teaduse vähene rahastamine on teadlasi häirinud juba pikka aega. Meenutuseks, veebruaris kogunesid teadlased Stenbocki maja juurde seepärast meelt avaldama.

Ratase sõnul ei ole valitsus tagganenud plaanist suurendada teaduse rahastamise osakaalu ühe protsendini SKT-st.

Täna koguneb Rektorite Nõukogu ning teiste teemade seas on kindlasti laual kõrghariduse ja teaduse rahastamine.

Eile teatas valitsus, et taganeb president Kersti Kaljulaidile antud lubadusest tõsta hariduse toetamise osakaal 1%ni SKT-st. Täna on inimesed üles kutsutud mälestama teaduspõhist Eestit.