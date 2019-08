FOTOD ja BLOGI | Jüri Ratase sõnul olid valitsuse esimesed sada päeva täis edasiviivad otsuseid, Urmas Reinsalu pani hindeks 5

Peaminister Ratas andis pressikonverentsi eel saadetud pressiteate vahendusel teada, et valitsuse esimesed sada ametis oldud päeva pakkusid rohkelt väljakutseid. "Valdav osa neist taandus asjalikele aruteludele ja edasiviivatele otsustele," sõnas ta. "Kahjuks leidsid suuremat kõlapinda mõned avaldused, mis tegid halba meile ja Eestile."

„Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine,“ kinnitas peaminister.

Ratas lisas, et tema hinnangul on käes sotsiaalse poliitika aeg. "See tähendab, et valitsuse iga otsuse eesmärk peab olema tasakaalus ühiskond."

Valitsuse pressikonverents 8.08.19

Sven Soiver, TV3: seda valitsus on nimetatud ka vabandamiste valitsuseks. Kui nüüd sada päeva on täis, kes peaks vabandama? Kuidas seda vabandamise õhkkonda hindate? Helme: Minu meelest peaks vabandama kaks seltskonda Eestis. Päris õudne on mõelda ja vaadata tagasi, millist hüsteeriat on üles kütnud opositsioon. Nemad on võlgu Eesti avalikkusele vabanduse. Ka Eesti ajakirjandus. No ei ole vabandamiste valitsus. Mingit massilist vabandamist ja õiendamist ei ole olnud. Need on loetud arv kordi olnud, kus keegi on teise sõnade pärast tundud halvasti ja vabandatud. See on narratiivi ehitamine. Meil ongi kolm erinevat erakonda valitsuses. Ongi oma maailmavaade. See teeb selle valitsuse koostöötamise keerulisemaks, aga teebki meid tugevamaks, sest haarab väga suure osa Eesti ühiskonnast. Selle sissetöötamine nõuab nukkide maha lihvimist. Ma ei näe mustrit, kus keegi peab häbenema. Ma hariks neid inimesi, kes tänaval on - see on muidugi maha visatud vaev - saab vabandada nende asjade pärast, mida ise oled teinud. Ratas: kui poliitik ütleb välja oma arvamuse, siis ta selgitab oma seisukohta. Ei saa panna võrdusmärki, et see on vabandus. Need meeleavaldajad. Ma olen 100% nõus, et Eesti on vaba ja saavad oma arvamust avaldada. Mina olen ausalt öelda saanud väga palju kiitvaid hinnanguid ka väljaspoolt sellele, mis Eestis toimub. Seda on rohkem kui negatiivset. Igas ühiskonnas on muresid ja probleeme, aga neid tuleb ühiskonnas sees lahendada. Valitsus peab tegutsema ja vastutust kandma. Reinsalu: EKI ei soovita "vabandama" kasutada. Vabandust palumine ja andestus on ligimesearmastuse üks alustala.

Fred Püss, Delfist: kuidas hakkab välja nägema pensioni II samba reform? Miks arvate, et Eesti inimesed hakkavad investeerima? Ratas: seda me veel pingsalt augustis arutame. See reform hõlmab väga paljusid Eesti elanikke. Paljud üldse kasutavad võimalust raha välja võtta või jätkavad makseid, neid uuringuid alles tehakse. Helme: oleme selle reformiga ära teinud tohutu töö praeguseks. Ei maksa üle fetišeerida, kas see tuleb ühes- või kahes tükis. Reformi rakendumine nii või naa toimub mitmes faasis. Kui küsimus oli, kas inimesed säästavad pensionipõlveks raha, siis II sambast lahkujad ei lähe ju lageda taeva alla, vaid lähevad I sambasse. Meil ei peaks olema muret, et neil inimestel sääste enam ei ole. Tahame, et inimestel oleks võimalik valikuid ise teha ja seda paindlikumaks muuta. See, kui me kaks nädalat hiljem mingeid asju otsustame, kui mais ütlesime, on marginaalne. Me oleme selle teemaga graafikus. Reinsalu: Inimestel ei ole nii suuri sissetulekuid, millelt säästa. Selles on probleem. Reformi on mõtet teha ühes plokis. Kas inimesed hakkavad säästma, kui sissetulekuid jääb? Ilmselt hakkavad. Kindlasti turu survel võidavad tarbijad. Ainuüksi juba see, et on agenda laual, on fondid ära ehmatanud. Asju tuleb analüüsida.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kas praeguseks on valitsuses üksmeel ESMi osas saavutatud? Helme sõnul käsitleti ESMi teemat väga tendentslikult. "Ta on läbinämmutatud teema."

Vahur Koorits, EPL: Kas õpetajatel, päästjatel on järgmisel aastal lootus palgatõusuks?Helme: Suurt palgatõusu pole mõtet oodata. See ei käi nelja aasta kohta, vaid järgmise aasta kohta.

Reinsalu: Peaminister ei vabanda. Ta juhib valitsust ja ütleb välja oma seisukohad.

Sven Soiver, TV3: Valitsuse tervist on seostatud sellega, kas raha on. Kas raha on või on miinuste rida endine või suurem? Ratas: See, kas septmebris on midagi jagada või mitte ei sõltu niivõrd sellest, kas raha on, vaid sellest, kui suur on SKP lõhe. Eks me kõik oota suvist prognoosi. Helme: Raha on küll. Riigi eelarve on üle 12 miljardi. Soove küll on rohkem, kui on võimalusi neid täita. Olemasoleva rahaga tuleb ära teha rohkem, kui seni on tehtud. Tuleb leida viise, kuidas teha olemasoleva rahaga rohkem. Praegu pole veel suvine majandusprognoos valmis. Lubame, et septembris me muust ei räägi teile, kui rahast. Küsimus ei ole selles, kas raha on või mitte, vaid selles, kas on poliitilist tahet, seda suunata sinna, millest oli koalitsioonilepingus juttu ning poliitilist närvi, et võtta seda sealt, kus pole seda tarvis.

Algab küsimuste voor.

Valitsus otsustas täna, et Narva Vaba lava saab reservfondist 150 000 eurot.

Välisminister Urmas Reinsalu andis valitsuse esimesele sajale päevale hindeks 5-. Miinuse seepärast, et mõni säuts oleks võinud olemata olla, lisas ta. Tal lisas kiidusõnu nii oma erakonnakaaslaste kui koalitsioonipartnerite suunas. Ühtlasi leidis Reinsalu, et saja päeva täitumise puhul tuleb anda hinnanguid ka opositsioonile. Ta avaldas lootust, et kriitikast jõutakse edasi ka sisulise tegevuseni. Samuti jätkus tal kriitikat ajakirjanduse pihta ning ta toonitas, et riigi juhtumise vastutus lasub vastutsel. Samas nentis ta, et kriitika käib asja juurde.

Rahandusminister Martin Helme: "Oh sa poiss, kui see oli kriitikavaba, mis siis edasi hakkab saama?"Helme sõnas, et elu on kindlasti nende saja päeva jooksul paremaks muutunud. Tema sõnul on selle valitsuse üks olulisemaid eesmärke pensionireform ning ta lubas, et sellega ei vannuta alla. Samuti kinnitas Helme, et riigireform jookseb läbi valitsuses praktiliselt kõigist valdkondadest. "Meil on selline Bart Simpsoni dilemma - teed, siis oled loll, tegemata jätad, siis oled loll," arvas Helme ning lisas, et tema meelest ei ole ühtegi teist valitsust nii teravalt hinnatud. "Nii palju, kui mina tean, on Mart alati puhanud augustis," ütles Helme ka erakonna esimehe puudumise kohta. Martin Helme lisas, et siseminister on alati augustis puhanud, sest siis on vähem putukaid. Helme ütles, et ta peab ennast keskmisest paranoilisemaks inimeseks ja tal on hea sõrmeotsatunnetus poliitikas, kuid mitte kuidagi ei taju ta, et valitsus oleks lagunemise äärel.

Pärastlõunal jätkub töö valitsuskabinetis haridusteemadel.

Peaminister Jüri Ratas ütles pressikonverentsi algul, et mõneti on saja päeva verstapost ülemüstifitseeritud, sest olulisi otsuseid tuleb teha ka edaspidi. Veel lisas peaminister, et mitte kunagi varem ei ole nii tõsiselt arutletud kliimapoliitika üle, kui seda on tehtud praeguse valitsuse ajal. Samuti kinnitas ta, et erakorralisest pensionitõusust ei ole loobutud. Mõistagi kommenteeris Ratas ka EKRE valitsusse kaasamist ning avaldas nõutust selle üle, miks rahvuskonservatiive peetakse valitsusse sobimatuks, kui tegemist on parlamendierakonnaga. "Ei saa üht osa ühiskonnast kõrvale heita.""Koostöötahe töistel nõupidamistel sellel koalitsioonil on olemas," kinnitas peaminister.

