FOTOD | Ivo Linna andis oma kodukandis ligi 2000 rattaretkelisele uhke kontserdi

Reedel esmakordselt Muhumaale ning Ida-Saaremaale sõitnud Roheliste rattaretk püstitas koos Saaremaa vallaga eesti keele aasta auks õ-hääliku vaba piirkonda tähistavad sildid "Õ-hääliku lõpp" ja "Õ-hääliku algus". Koostöös Saaremaa valla ja geograaf Taavi Paega tehakse teoks üks ammune idee. "Kümmekond aastat erinevates ringkondades räägitud idee märkida õ-hääliku leviala lõpp Kuivastu maanteel sai nüüd tänu Roheliste rattaretkel teoks. Saaremaa vallal on hea meel," rõõmustab Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Teine Rattaretke tähtis keskkonnateema on Saaremaa püsiühendus. "Saaremaa ehk Muhu silla teema arengut jälgides oleme märganud, et aastakümnete taha ulatuv idee ajab visalt ikka ja jälle jonni," kommenteerib rattaretke keskkonnaprogrammi korraldaja Helen Arusoo. "Iga arutelu ringiga lisandub uus rõhuasetus: mandrile kohalejõudmise kiirus, tasuvus, turvalisus, demograafiline seis, reisimugavus, saastamine, Natura ala probleemid, saarelisuse identiteet. Väiksema saare - Muhu - elanike arv on viimastel aastatel kõvasti kasvanud ja näib, et neile pole elujõulisus enam probleem ja otseselt püsiühendusest majandusimet ei oodata. Saarlastel on teistpidi mõtted, kohapeal saab seda kuulda ja arutada. " Väitlus toimub pühapäeval, 19. mail Orissaare laululaval kell 9.30, kust see kantakse otse üle ka Roheliste rattaretke Facebooki lehel. Väitlusel osalevad poliitikud Igor Gräzin, Kalle Laanet, Jüri Linde, Mart Saarso ning Heiki Hanso, vestlust juhib Urmas Vaino.

Laagri- ja peatuspaikades ootavad rattureid tuntud loodusmeeste, kultuuriloolaste ning keskkonnaekspertide kohajutud, teiste hulgas esinevad Paevana, Küllo Arjakas ja Remek Meel. Samuti ootavad retkelist traditsioonilised kontserdid, kus esinevad Ivo Linna, VLÜ, Jaan Sööt, Villu Veski, Onud, Mick Pedaja, Ätses ja Väliharf.