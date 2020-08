FOTOD | Iseseisvuse taastamise tänukivi pälvis Eesti teadlaskond

"Nemad kannavad kroonviirusega võitlemisel vastutust selle eest, et poliitilised otsustajad oleks hästi kursis, millest tõesti on abi ja millest mitte. Nii seisavad nad oma teadmistega meie vabaduse eest," selgitas riigipea.

President Kaljulaid rõhutas teise olulise põhjusena ka seda, et Eesti põhiseaduse vaimus kasvanud noored, ka akadeemilised noored, on meie vabaduste tulevik ja nemad hoiavad Eestit rajal, millel oleme 30 aastat astunud: "Nende rahvusvaheline ja avatud mõtlemine seisab vastu minevikuihalusele ja suletusele meie poliitikas. Nii panustavad noored teadlased meie vabadusse."

Just noored teadlased on riigipea sõnul viimasel aastal kanaarilindudena protestinud riigi sõnamurdlikkuse vastu siis, kui teised ühiskonnaliikmed seda nii teravalt ei tundnud. "Jah, ma räägin teadusleppest. Õigusriik, sõnapidaja riik, meie põhiseaduse vaimus toimetav riik, on me noortele teadlastele – ja kogu põhiseaduse vaimus kasvanud põlvkonnale - midagi, mille eest nad on valmis seisma," rõhutas ta.

Kivi võtsid vastu teadlaskonna nimel vastu Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere koos Noorte Teaduste Akadeemia presidendi Mario Kadastikuga. Iga aasta 20. augustil annab riigipea välja 1991. aastal Toompead kaitsnud rahnust murtud tänukivi, millega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kellel on olnud iseseisvuse taastamisel oluline roll.