FOTOD | Isamaa juhina jätkab Helir-Valdor Seeder

Kohale on oodata ja Euroopa Rahvapartei (EPP) presidenti Joseph Dauli. "EPP liikmena on Isamaa Eesti erakondadest ainulaadses seisus. Isamaa on Euroopa Parlamendi suurima poliitilise jõu liige ning on Eesti huvides, et see side EPP ja Isamaa vahel säiliks," kommenteeris tema kohaletulemist Seeder.

Erakonna esimeheks valiti uuesti senine juht Seeder, kes sai 392 häält. Tema konkurent sai 70 häält.

Erakonnale valiti ka auesimees, kelleks sai Tunne Kelam 446 häälega.

Erakonna eestseisusesse valiti Urmas Reinsalu, Riina Solman, Tarmo Kruusimäe, Andres Luus, Priit Sibul, Aivar Kokk, Andres Metsoja, Marko Pomerants, Heiki Hepner, Sven Sester, Sirle Rosenfeldt, Marja-Liisa Veiser, Erik Sandla, Mihkel Kübar, Kaspar Kokk, Harri Juhani Aaltonen, Tiit Salvan, Ann Räämet, Mart Luik ja Raivo Aeg.

Suurkogul võttis sõna ka Isamaa Euroopa parlamendi valimiste esinumber Riho Terras.

Oma kõnes keskendus ta sellele, et Euroopas on pead tõstnud populism, mille vastu on vaja Euroopa tasandil võidelda.

"Populistide eesmärk on Euroopat nõrgestada, sest Euroopa nõuab vastutustunnet ja reeglitest kinnipidamist," kõlasid Terrase mõtted.