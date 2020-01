FOTOD | Inimesed avaldasid Endla tänava ohtliku ülekäiguraja juures meelt

Reguleerimata ülekäigurajal Endla tänava juures on juhtunud mitu õnnetust, kui jalakäijad on teed ületades auto alla jäänud.

Alles üleeile sõitis seal auto otsa 9-aastasele lapsele. Juht lahkus sündmuskohalt ja viis lapse koju. Politsei tabas ta eile.

Tänavu on olnud kokku 61 kannatanuga liiklusõnnetusi, milles on vigastada saanud 13 last ja hukkunud üks.