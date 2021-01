FOTOD | Indrek Saar: presidendi ettepanekut peaksid kõik poliitikud kaaluma. Kurb, et Jüri Ratas enda rollist valesti aru saab

"Olukorda arvestades on kõik ettepanekud kompromissi otsida väga teretulnud," märkis Saar kohtumise eel Delfile ja lisas, et sotsid on diskussioonideks valmis. "Mul on kurb vaadata, et peaminister on täiesti valesti aru saanud enda rollist. Võim kohustab töötama selle nimel, et ühiskond koos püsiks. Praeguseks on ta aga igasugu kompromissid eos välistanud ning valmis EKRE survel minema korraldama tänaseks mitte vaid lõhestavat ja diskrimineerivat, vaid ka ebaseaduslikku referendumit," nentis Saar. "Minu jaoks täiesti arusaamatu ja lubamatu. Ühe riigi peaminister ei tohiks nii käituda."

Kaljulaid pöördus eile õhtul kõikide riigikogu fraktsioonide poole ettepanekuga siduda kavandatav abielu mõiste teemaline rahvahääletus riigikogu usaldusega. See tähendab, et kui rahvahääletusele pandud eelnõu rahva toetust ei leia, kuulutatakse välja erakorralised parlamendivalimised.

"Vabariigi presidendi ettepanek on arusaamatu," ütles Jüri Ratas eile Delfile ega mõistnud, mida riigipea oma initsiatiiviga taotleb. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles omakorda, et presidendi idee on kummaline. Ta selgitas, et riigikogul pole kuidagi mõistlik panna rahvahääletusele seaduseelnõu, kui juba kehtiv perekonnaseadus määrab abielu vaid mehe ja naise vaheliseks.

Saare hinnangul näitabki see, et koalitsioon ei soovi ühiskonnas laiemat ühisosa leida. Mis arvate kriitikast, et president sekkub liiga palju igapäevapoliitikasse? Saar viitas taas, et referendumi arutelu seisu arvestades on lahenduste otsimine tervitatav. "Presidendi sellist pakkumist on kohustus kõigil poliitikutel tõsiselt kaaluda."

Saar läks Kadriorgu vastu südapäeva. Delfile teadaolevalt on riigipeal täna ees arutelud veel ka Seedri ning Reformierakonna liidri Kaja Kallasega. Jüri Ratasega kohtub Kaljulaid homme.

Kui midagi ootamatut ei juhtu, on abielureferendumi arutelu homme riigikogu suures saalis. Kas koalitsiooni algatus läheb läbi? Saar tõdes, et on võimalik, et see surutakse homme läbi. "See ei muuda seda seaduslikuks, ikkagi ebaseaduslik referendum," lausus ta. "Me töötame selle nimel, et riigikogu saalis oleksid võimalikult paljud referendumi vastu. Kui aga läheb läbi, loodame, et õiguskantsler ja riigikohus ei lase seda Eesti riigis teha."