FOTOD | Iga hetk võib kivi pähe kukkuda: Maarjamäe memoriaal laguneb ning riik ja linn vaagivad, kes vastutab

Pirita tee ääres asuva Maarjamäe memoriaali keskne objekt on 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk, mis valmis 1960. aastal ja praeguseks on see lagunenud. Nagu ka fotodelt näha, võib iga hetk selle küljest suuri kivilahmamakaid alla pudeneda.

Kesklinna vanem Vladimir Svet nendib, et selge on see, et memoriaalikompleks vajab korrastamist ning võib olla selle külastajatele ohtlik. "Seetõttu oleme piiranud ligipääsu osale monumendist ja pannud välja ka ohutussildid. Samas tuleb tõdeda, et piire ja sildid ei takista neid, kes soovivad memoriaali paraadväljakul istuda ja merevaadet nautida."

Asub reformimata riigimaal

Ta selgitab, et memoriaal asub küll kesklinna linnaosa haldusterritooriumil, ent suurem osa sellest on reformimata riigimaa. "Eelmisel aastal tegi Tallinna linnavalitsus otsuse, et linn oleks nõus riigilt selle maa endale võtma ja memoriaalkompleksiga tegelema. Ent tingimuseks oli see, et riik panustab memoriaali korda tegemisse ka rahaliselt. Minu teada käivad praegu läbirääkimised linna ja riigi vahel sel teemal ja järgmine kohtumine peaks aset leidma juba lähinädalatel," viitab ta.

Svet arutleb, et pole küsimust, et memoriaali on vaja konserveerida ja korrastada. "Juba selle valmimise pikk ja keeruline ajalugu ja memoriaali erinevate elementidega seotud tähendused on välja toomist ja tutvustamist väärt. Usun, et paljud tallinnlased ei mäletagi, et valminud memoriaal oli üksnes esimene osa suuremast kompleksist, mille kõige ideoloogia-rikkam osa on jäänud valmimata."

Ta loodab, et linn ja riik suudavad koostöös leida võimalust muuta Maarjamäe memoriaal ohutuks, seda korrastada ja tutvustada selle ajalugu.