FOTOD | Ida-Virumaal alustati jõgede puhastamist 50 aasta vältel tekkinud põlevkivitööstuse reostusest

Järgnevalt puhastatakse 13 kilomeetrit Purtse ja Kohtla jõge ning rajatakse 3,4 km uut jõesängi. Puhastatav jõeosa eraldatakse esmalt ajutiste tammidega ja vesi juhitakse ajutise möödavoolukraavi või -torustiku abil jõesängist mööda. Seejärel kaevatakse reostunud pinnas välja. Puhastatud aladel taastatakse looduslik välimus. Ajutised tammid, möödavoolukraav või torustik eemaldatakse ja vesi juhitakse tagasi puhastatud jõesängi.

Purtse jõe puhastamise projekt plaanitakse lõpule viia 2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS. Tööde tellija on Keskkonnaministeerium. Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti esimese etapi maksumus on 21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja riigieelarvest.