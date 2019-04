FOTOD I Riigikogu 100. aastapäeva pidustused on täies hoos

Kell 19 alanud kontserdil lauldi üheskoos hümni ning siis pidas kõne riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Oma kõnes ütles Põlluaas, et Eesti demokraatia sajandal aastapäeval on Asutava Kogu julgus, rahvuslikkus ja demokraatlik hoiak Eesti rahvas kinnistunud ja tulevikus eeskujuks. "See, mis tõid meid siia, see viib meid ka edasi," sõnas riigikogu esimees.

"Eestimaa hääled" kontsertetenduse lavastaja ja kunstiline juht on Veiko Tubin, muusikajuht ja dirigent Rasmus Puur. Kontserdil kõlavad nii vanad tuntud teosed kui ka kaasaegsed palad. Kontserdile järgneb koreograaf Ingmar Jõela loodud tantsuetendus.