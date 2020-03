FOTOD | Hispaaniasse lõksu jäänud eestlased said koju

Populaarses Hispaania turismisihtpaigas Malagas oli riiklike liikumispiirangute tõttu lõksu jäänud 88 eestlast. Paljud neist olid lastega pered ja lennul oli nii mõnigi kass ja koer, kes said koos oma peremeestega koos kodumaale tagasi, teatas välisministeerium Delfile.

Eesti suursaadiku Hispaanias Mariin Ratniku sõnul asus saatkond koos välisministeeriumiga kiirelt tegutsema, et leida eestlastele võimalus koju Eestisse tulla. "Saime infot, et Nordica oleks valmis välja panema erilennu Malaga-Tallinn. Kui lennu toimumine oli kokkulepitud, tuli kibekiiresti hakata kõiki huvilisi sellest teavitama," sõnas suursaadik.

Hispaanias koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud liikumispiirangute tõttu varustas Eesti saatkond Hispaanias lennukile minejaid vajadusel ka tõendiga, et neil oleks võimalik liikuda oma majutuskohast Malaga lennujaama. Hispaania on keelustanud kriisiperioodil autoga sõitmise ning see on lubatud ainult hädaolukorras eriloaga. Ka eriloa olemasolu korral ei tohi autos viibida rohkem kui kaks inimest ning istuda ei tohi kõrvuti.

Eesti tegi erilennu täitmisel koostööd ka teiste Balti riikidega ning Nordica lennuki pardale võeti samuti hätta sattunud Läti ja Leedu kodanikke.

Malagast kojusoovijaid on veel lisandunud ja Nordica teeb uue erilennu Malaga-Tallinn, mis väljub sel reedel, 27. märtsil kell 10.20. Pileteid saab broneerida Nordica kodulehelt.