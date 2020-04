FOTOD | Hiidlase koroonaproov lennutati drooniga mandrile

Täna kell 14 Heltermaa sadamast õhku tõusnud droon 6 hiidlase analüüsimaterjalidega, mille hulgas ka koroonaviiruse testiproov, jõudis üle mere Rohuküla sadamasse 27 minutiga, mis on oluline ajavõit võrreldes praamiga. Praam läbib 12 meremiili pikkuse laevatee ühe tunni ja 15 minutiga. Õhtuks saab seetõttu laborivastuse ka ühe hiidlase õhulennu teinud koroonaviiruse test.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla haiglavõrgu juhi Meelis Roosimägi sõnul on just aeg meditsiinis kriitilise tähtsusega, mistõttu käib Regionaalhaiglas pidevalt töö selle nimel, et leida uusi lahendusi, kuidas jõuaks abi patsiendi või patsient arsti juurde võimalikult ruttu.

“Praeguses ja tulevastes äkilistes epideemiates on oluline kiirete kliiniliste uuringute tegemine, et suunata abi sinna, kus seda kõige enam vaja on,” lausus Roosimägi pressiteate vahendusel.

“Tervishoiu infrastruktuur on meil juba praegu päris hea, parema võimekusega laboriteni jõuab proov mandri eri nurkadest vähemalt pooleteise tunniga. Eesti erinevate saartega tekib aga probleeme - meri muudab kõik teed pikaks ja tihti sõltuvaks liinilaevade graafikust. Mitte ainult suursaarte, vaid ka väikesaartega, kus arstiabi ei ole.”

Just seetõttu otsustas Regionaalhaigla koostöös Hiiumaa haigla ja kaitse- ja julgeolekusektoris tegutseva Eesti tehnoloogiaettevõttega Threod Systems eile esmakordselt katsetada drooni laboratoorse uuringumaterjali toomiseks Hiiumaalt mandrile.

“Täna me eelkõige kontrollisime uut ja innovaatilist kontseptsiooni ja kuivõrd lahendus töötas ja testid jõudsid tervelt Heltermaalt Rohuküla sadamasse ja edasi Regionaalhaigla laborisse, siis saame arendusega edasi minna,” ütles Roosimägi.

Kui tavaliste droonide lennukaugus on piiratud nende juhtimisulatusega, mille puhul seitse kilomeetrit on juba väga hea tulemus, siis sellest jääb kriisisituatsioonis või väikesaartega ühenduse pidamiseks väheks.

Lennuvahendiga abiks olnud Threod Systemsil on aga kuni 100 km lennukaugusega mehitamata sõiduvahend, mille kandevõime on üle ühe kilogrammi ning mis oma tehniliste omaduste poolest on sobilik mandri ja saarte vaheliseks väikekaubaveoks.