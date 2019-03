FOTOD | Head naistepäeva! Viru lilletänav upub õieostlejaisse

Kuid naistepäeva saab ka teistmoodi sisustada. Ajalooliselt on see olnud päev, mil naised on streikinud, protesteerinud ja nõudnud võrdset kohtlemist ja inimõiguste austamist. Rahvusvaheline naistepäev sai alguse töölisliikumistest 20. sajandi alguses Põhja-Ameerikas ja Euroopas.

1909. aasta 28. veebruaril tähistati Ameerikas esmakordselt rahvusvahelist naistepäeva. Ameerika sotsialistlik partei pühendas selle päeva 1908. aasta riidetööstuses töötajate streigi auks, milles naised protesteerisid ebainimlike töötingimuste vastu.

Nõndaks ongi just meeste eestkoste alt vabanemine üks olulisemaid elemente sellest päevast ajaloolises vaates. Naistepäev on alates 1909.a. seotud naiste õiguste, sealhulgas hääleõiguse (sufražettide eneseohverduse läbi), naiste õigusega immatrikuleerituks saamisel ülikoolidesse ja muu saavutamisega.

Siinkohal on paslik meenutada ka näiteks seda, millal maailmas said naised valimisõiguse.