FOTOD | Haridusminister kutsus Aaviksoo aru andma

Reps andis eile teada, et kutsus Aaviksoo enda juurde aru andma, soovides saada selgitust, miks ei ole kahe pressikonverentsiga suudetud tagada Tallinna tehnikaülikooli töötajaskonna seas töörahu ja miks pole ülikool andnud rahastamisskandaali kohta üheseid vastuseid.

Augusti keskel jõudsid avalikkuse ette kahtlused, et TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut sai Euroopa Liidust projekti OpenGovIntelligence jaoks raha pettuse abil, kui tööajatabelitesse lisati teadlased, kes projekti tegelikult kaasatud polnudki. Aaviksood teavitati võimalikust pettusest juba viis kuud tagasi.

Eile keskpäeval andsid Tallinna tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal, rektor Jaak Aaviksoo ja arvutisüsteemide instituudi professor Jaan Raik aru Ragnar Nurkse instituudi võimaliku eurorahapettuse kohta. Veinthal kinnitas, et TTÜ-s asja uurimiseks loodud komisjon leidis küll reeglite rikkumisi, ent mitte tõendeid petuskeemi kohta.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas võimaliku petuskeemi uurimist soodustuskelmuse paragrahvi põhjal. Rektor Jaak Aaviksoo on varem öelnud, et lahkub ametist, kui prokuratuur peaks esitama talle või koolile kahtlustuse. Ta lisas eile, et kaalub tagasiastumist siis, kui avalik surve TTÜ teadlastele peaks liiga suureks muutuma.