FOTOD | Häirekeskus saab murelikke kõnesid suitsupilvedest! Päästeameti kinnitusel on Lõuna-Eestist juba pilved üle lennanud

Päästeamet on reageerinud kõikidele väljakutsetele, kuid ühtegi tulekahju suitsuvine allikana tuvastatud ei ole.

Suitsuvine põhjuseid hetkel teada ei ole, kuid töö nende välja selgistamiseks käib.

Päästeameti vastutava korrapidaja Toomas Kääparini sõnul on päästeamet võtnud ühendust VF Pihkva oblasti päästjatega, et täpsustada sealseid olusid tulekahjude kohta, mille suits võiks Eestisse kanduda. Kuid Pihkva oblastis ei ole hetkel samuti ühtegi aktiivset põlengut.

Kääparini sõnul näitab aga satelliidipilt, et Venemaal on põlenguid, millest võib olla suitsuvine Eesti kohale kandunud. Ka Keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo ütles, et oletatavasti võib Eesti taevast katva vine põhjus selles peituda.

„Lisaks teeb politsei- ja piirivalveameti lennuk Eesti kohal kontrollreidi, et tuvastada võimalikku suitsuallikat,“ ütles päästeameti vastutav korrapidaja.

NASA kaardilt nähtub, justkui tuleks õrn suitsuvine kirde poolt, eelkõige Venemaalt ja Valgevenest. Seega võib pidada siiski paika, et tegemist on sealsete metsapõlengute suitsuga.

NASA kaardilt nähtub justkui õhuke suitsukiht tuleks pigem Venemaa ja Valgevene suunalt Kuvatõmmis NASA kaardilt

Samas on näha, kuidas see suitsunire tuleb tegelikult väga kaugelt Musta mere põhjarannikult, mis asub Ukrainas. Kas tegu ongi selle suitsuga, või hoopis tavalise pilvekihiga, pole selge.

Kuvatõmmis kaardilt

Ilmahuvilise Kairo Kiitsaku sotsiaalmeedia leheküljel kirjeldas mees samuti, et suits pärineb selgelt Ida-Euroopast. "Alles hiljuti esines suuri põlenguid Valgevenes ja ka Leedu piiri lähistel. Lisaks kimbutavad maastikupõlengud ja metsapõlengud Lääne-Venemaad ja Ukrainat, kus on samuti väga kuiv. Antud satelliidipildilt on selgesti näha, kuidas suits Eestisse jõudis."