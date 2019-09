FOTOD | Häädemeeste lasteaeda remonditakse lohakalt - laines liistud ja ligunevad laed on avamise edasi lükanud juba mitu nädalat

Selle nädala algul kutsus Häädemeeste lasteaia direktor Sale Leppik asutusse mõned lapsevanemad, et nad aitaksid pisut mööbli paigutamisega. Lasteaed oli suvest remondis olnud ja sügiseseks õppeaastaks pidanuks esialgse plaani kohaselt ruumide siseviimistlus valmis saama. Viimase info kohaselt lastakse aga lapsed sisse alles tuleval esmaspäeval. Suur osa lastest on seni kodused olnud, teistele on aga leitud ruum lastehoiuks.

Viimistlustöödega sina-peal olev lapsevanem Triin märkas remonditavatesse ruumidesse sisse astudes kohe, et seal on asju ikka kõvasti üle jala tehtud. Põrandaplaadid on viltu, kraanikausid paigutatud eri kõrgustele, käsipuu on laines, põrandat on plaaditud täiesti erinevat mõõtu plaatidega, põrandaliistud on kortsus. Ja mida kõike veel.

Tagatipuks oli abivallavanema Jaak Vapra sõnul veel täna uputanud pesuruumi põrand, mida parasjagu remonditi. Sealt oli vesi jõudnud sõimerühmade lakke, mis tekitas omakorda uputuse.

See uputus, mis on tegelikult nende remonttöödega juba korduv nähtus, oli Vapra sõnul valla poolt ehitajatele põhiline etteheide. Viltused plaadid ja laines liistud on kõigest esteetiline probleem. "See, et plaat on natukene viltu, ei sea kedagi ohtu. See on tõesti paha, aga me saame lapsed vastu võtta," ütles Vapper Delfile.

Lihthanke Häädemeeste lasteaia siseviimistlemiseks võitis juulis Rakverest pärit ettevõte Tarvaprojekt OÜ, mida veab sealne linnavolinik Janno Jõe. Jõe ei soostunud lasteaia remontimist telefoni teel kommenteerida ja palus ööpäeva, et küsimustele meilitsi vastata.