FOTOD | Facebooki grupp püüab tõestada, et pealinnas ei ole 287 kilomeetrit jalgrattateid, nagu väidab abilinnapea

Riho Nagel reporter-toimetaja RUS

Facebookis on loodud grupp, mille eesmärgiks on fotode abil tõestada, et Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi väide, nagu oleks pealinnas 287 kilomeetrit jalgrattaga sõidetavaid teid, ei vasta tõele.