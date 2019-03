FOTOD | Evelin Ilves kandideerib, sest president kutsus poliitikasse „tavalisi inimesi“

Evelin Ilves ise laua taha ei istu ja peab oma koduse pressikonverentsi püstiseistes. Ta räägib sissejuhatuseks, kuidas on 25 aastat tegelenud toidu ja tervisega, igas elu jooksul peetud ametis selle juurde tagasi jõudnud.

Eriti hea aluse sama teemaga edasi minna annab Ilvese sõnul üheksa esileedina veedetud aastat, mil ta ehitas oma visiitide programmid samadele teemadele. „See andis hea ettevalmistuse poliitikasse sisenemiseks,“ arvas Ilves.

Seletamine ammendas end

Lõpetades oma elukäigu kokkuvõttega märgib ta lõpuks kaunis karmilt: „Rääkimine ja teavitamine [tervise ja toidu teemadel] on minu jaoks end ammendanud!“ Ja lisab siis, et kuna suur osa reegleid neis vallas tehakse europarlamendis, siis seepärast ta tahabki sinna saada.

Seni on jutuks olnud europarlamendi valimisnimekiri – esimene küsimus Ilvesele pärib kohe, kas ta astub ka roheliste liikmeks? Plaan olevat see ära vormistada, lihtsalt aega pole veel jätkunud, tuleb vastus.

Ilves väitis, et sellega astuks ta elus üldse teist korda mingi organisatsiooni liikmeks. „Esimene kord oli 30 aasta tagasi, kui liitus naiskorporatsiooniga Filiae Patriae.“

Huvitav on ka see, et Ilves tunnistab pressikonverentsil laial rindel poliitikasse astumise läbirääkimiste pidamist. Ta ei tee saladust, et enne riigikogu valimisi oli tal erineva kaaluga suhtlemist vist kõigi erakondadega. „Rääksiin Keskerakonnaga, sotsidega. Põgusamalt Reformierakonna ja Eesti 200-ga.“

Aga ometi maandus just Roheliste juures ja alles Europarlamendi valimisteks. Lihtsalt kaks kuud tagasi polevat Ilves enda sõnul valmis olnud, kuigi luges läbi kõikide erakondade programmid.