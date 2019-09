FOTOD | Euroopa liidu vastased piketeerisid Vabaduse väljakul

Mõni tund pärast Hirvepargi meeleavaldust toimus Vabaduse väljakul rahvuslaste organiseeritud meeleavaldus Euroopa liidu vastu. Piketti korraldab "rahvuslaste korraldusmeeskond".

Mõlemad seltskonnad on valinud kuupäevaks 14. september, sest siis toimus 2003. aastal referendum Euroopa liiduga liitumiseks.

Piketti on korraldatud juba 16 aastat ning osavõtt on alati jäänud 10-20 inimese vahele. Protesti korraldaja Jaan Hatto sõnas, et ta on Hirvepargi meeleavaldusest teadlik, kuid mingit konflikti kahe vastandliku osapoole vahel ta ei pelga, sest kõik käituvad seaduskuulekalt.

Hattole põhjustab meelehärmi pisikese Eesti staatus Euroopa liidus. "Eestis on terve hulk inimesi, kes ei taha Euroopa liitu kuuluda. Suurtele riikidele nagu Saksamaa ja Prantsusmaa on Euroopa liit hea asi, kuid väikstele on see majanduslik hukatus," sõnas ta.

Ta jätkas, et 14. septembril 2003 toimunud referendum oli võltsitud ja kõik haritud inimesed hääletasid toona valimiskasti ääres EL-i vastu.