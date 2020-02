FOTOD | "Esimeses stuudios" lahatakse vastakaid tundeid tekitanud apteegireformi

Kiik ütles, et kohver tal ministrikohalt lahkumiseks pakitud pole, kuna apteegireformi üleminekuaeg on kestnud juba viis aastat. “Olles kõigi turuosalistega kohtunud, ootavad kõik pooled selgust, kas muudatusi reformi veel tuleb või mitte,” märkis Kiik.

Riina Sikkut sõnas, et Eestis on seadused täitmiseks. “Riigikogu on toetanud apteegireformi. Seda võib ümber vaadata, aga selleks peab olema parem alternatiiv patsiendi jaoks. Seni, kuni pole patsiendi jaoks paremat alternatiivi, pole mõtet vaadata ümber mineviku otsuseid,” ütles ta.

Taavi Rõivas ütles, et päris vaba konkurentsi pole ravimiäris peaaegu kunagi olnud. “Enne 2014. aasta seadust olid omandipiirangud, mis olid geograafilised,” märkis Rõivas. “Igal regulatsioonil on omad plussid ja miinused. Erinevaid alternatiive võib heaks pidada, aga paar kuud enne tuleb kokku mingi poolkummaline komisjon, kes ütleb, et meil on täiesti teistsugune eelnõu ja seis,” rääkis ta. “Laiem avalikkus ei saa aru, mis toimub.”

“Kui apteegireform tehti, öeldi, et kõik tehakse Linnamäe huvides. Nüüd öeldakse, et tehakse muudatused Linnamäe huvides. Reform ei tohi olla turupoolte huvides, peab olema patsientide huvides. Täna näeme, et reform ei tööta ja seda tuleb muuta,” vastas Raivo Aeg kriitikale, justkui Isamaa sooviks reformi muuta Margus Linnamäe huvides, kes toetab Isamaad ning omab Apotheka apteegiketti ning ravimite edasimüüjat AS Magnum. Aeg viitas, et konkurentsiamet ei pea reformi konkurentsile kasulikuks.

Martin Helme ütles, et ravimiamet on reformi väljatöötaja kaitsja. Reformi töötatakse ümber, kuna olevat selge, et reform ei hakka praegusel kujul töötama. “Ideoloogilise krambi tõttu karistatakse Eesti inimesi,” sõnas Helme.