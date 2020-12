FOTOD | Esimene koroonavaktsiin jõudis Eestisse. Esimesena kaitsesüstitakse tervishoiutöötajad

Farmaatsiahiiu Pfizeri koroonavaktsiini esimesed doosid jõudsid täna hommikul Eestisse. Veok tõi terviseametisse 9750 doosi, kuid kuna vaktsiin nõuab kahte doosi, siis saab sellega kaitsta napilt alla 4900 tervishoiutöötaja.

„Esimese tarnega saabunud vaktsiinid on mõeldud haiglate, kiirabi ja perearstikeskuste tervishoiutöötajatele. Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele, kuna koroonahaigetega kokkupuute tõttu on neil suurem risk nakatuda ning vaktsineerimine aitab tagada tervishoiusüsteemi toimepidevuse,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

„Loodame, et ka järgmised koroonavaktsiinid jõuavad lähiajal müügiloani ning Eestisse jõuab piisav kogus vaktsiini, et saaksime võimaldada juba lähikuudel vaktsineerimist ka teistele riskirühmadele ja seejärel kogu elanikkonnale," lisas Kiik.

Tuleva aasta jaanuari alguses hakkavad praeguse info kohaselt laekuma täiendavad vaktsiinisaadetised iganädalaselt. Samuti on ka teise COVID-19 vaktsiini tootja Moderna vaktsiini müügiloataotlus hindamisel Euroopa Ravimiametis ning otsus selle kohta peaks tulema 6. jaanuaril.

Euroopa ravimiamet andis Pfizeri ja BioNTechi vaktsiinile kasutusloa nädala alguses, vaktsineerimine algab homme. Tegemist on esimese heakskiidetud koroonavaktsiiniga maailmas.

Mitmed ravimihiiud sarnaselt Pfizerile arendasid koroonavaktsiini mRNA vaktsiinina, mis on uudne tehnoloogia. Suurim erinevus tavapäraste vaktsiinidega on see, et kui tavaliselt süstitakse inimesesse surnud või nõrgestatud haigusosa, siis mRNA vaktsiini puhul süstitakse inimese organismi "retsept", mille abil hakkab keha antikehi tootma. Uue tehnoloogiaga vaktsiinid vajavad aga väga külma keskkonda, seetõttu soetas terviseamet 83 000 euro eest viis uut külmikut.

Lisaks külmikutele saab vaktsiine lühiajaliselt hoiustada termokastides kuivjääga.

