FOTOD | Eriolukorra tõttu jäävad volbriöö pidustused ära, aga üliõpilasorganisatsioonid traditsioone ei jäta

Üliõpilasorganisatsioonid pidid sel aastal eriolukorra reeglitest kinni pidamiseks hommikuni kestvad pidustused ära jätma. Sellest hoolimata tuldi Tartus kokku, et asetada raeplatsi suudlevate tudengite kujule pärjad pähe ja ka traditsiooniliselt Karl Ernst von Baeri kuju pead pesta. Kui muidu kasutatakse sellest vahuveini, siis sel aastal desinfitseeriti kuju pea paslikult hoopis 80-protsendilise viinaga. Samuti pandi kujule nina ja suu kaitseks riie ette. Teiste üliõpilasorganisatsioonide liikmete seas oli kohal ka Kaarel Tarand, kes kuulub Eesti Üliõpilaste Seltsi.

Tänavu on politsei volbriööl ja pikal nädalavahetusel suuremate jõududega väljas, et tagada, et inimesed ei koguneks ja peaksid eriolukorra reeglitest kinni. Politsei loodab inimeste vastutustundlikule käitumisele.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!