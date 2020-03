FOTOD | Eriolukord Saku motokeskuse moodi: kohal on kümneid inimesi, omanik põikleb küsimustest kõrvale

Eile postitas Saku motokeskus ühismeediasse, et rada hooldati ning ootab sõitjaid. Postitusse on lisatud, et kõik peavad kinni pidama eriolukorra reeglitest, muidu ootab neid rajakeeld.

Teade hooldatud rajast paistis töötavat, täna oli raja juures näha kümneid pargitud autosid. Saku motokeskuse kontaktnumbrile vastav mees leiab, et postitus pole kutse. "Ma ei ole öelnud, et tulge homme sõitma," vastab mees, kes kontaktnumbri järgi on Mihkel Merimaa. Ise ta keeldub enda nime ütlemast ning küsimuse peale, kas tegemist on Mihkel Merimaaga, ütleb ta, et ajakirjanik on valesti aru saanud. Merimaa märgib vaid seda, et pole ise kohal ning ei tea, palju inimesi rajal on.

Ometi on kontaktnumbri omanikuks tituleerinud Mihkel Merimaa ka RMK, kus Merimaa peaks transpordispetsialistina töötama. Lisaks kinnitab Inforegister, et end telefoninumber kuulub Merimaale.

Sarnaselt enda isiku varjamisele põikleb Merimaa kõrvale küsimusest, kas säärane inimeste rajale kutsumine on eetiline eriolukorra ajal.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk teatas kõigepealt, et igasugused avalikud kogunemised on eriolukorra ajal keelatud. "Politsei kontrollib täiendavalt üle, kas Saku motokeskuses peetakse kinni eriolukorras kehtestatud nõuetest. Igasugused avalikud kogunemised on eriolukorra ajal keelatud, ringrajal sõitmine üksikisikutele on lubatud üksnes kõigi ettevaatusabinõude rakendamisel. Selleks, et politsei saaks sellistesse olukordadesse sekkuda ja ohutusnõuetest kinnipidamist kontrollida, tuleks sest teatada 112," lisas Virk.