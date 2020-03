FOTOD | Erilennukiga Kiievist saabus Tallinna nii Eesti, Läti kui ka Leedu elanikke

Neljapäeva ennelõunal sai Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk Ukraina suursaadikult Eestis Marina Betsalt info selle kohta, et Ukraina valitsuse ja ettevõtte SkyUp koostöös oli plaanis teha terve rida erilende, sh ka Tallinnast Kiievisse, et tuua naasta soovivad ukrainlased kodumaale. Ilmnes, et algselt oli plaanis lennuk saata Kiievist Tallinnasse tühjalt.

"Hankisime kiirelt vajalikud lennufirma kontaktid ning Eesti konsul Kiievis võttis seepeale ühendust SkyUpi maapealse teeninduse juhiga ning Ukraina taristuministeeriumiga. Läbirääkimiste tulemusena jäid nad nõusse mõttega, et tühilennu asemel saaks Kiievist lahkuda ka Eesti elanikud, kes veel ei olnud selleks ajaks kojusaamise võimalust leidnud," sõnas suursaadik Kuusk. Saatkonna asejuht suhtles ka Ukraina välisministeeriumiga, et välja selgitada, keda lennule lastakse.

Põhjala ja Balti riigid teevad selle kriisi lahendamisel tihedat koostööd. "Pakkusime siinsete saadikute kaudu lennuvõimalust Soomele, Lätile ja Leedule," sõnas suursaadik. Nii saabus Tallinna selle lennuga ka Läti ja Leedu elanikke, nende hulgas endine Läti korvpallikoondise peatreener Ainars Bagatskis, kes praegu juhendab korvpalliklubi Kyiv-Basket. Eestist jätkavad meie naabrid teed oma koduriiki.

"Selle lennu toimumine on hea näide riikidevahelisest koostööst ja sellest, kuidas keerulisel ajal saame üksteist aidata. Kõik riigid seisavad silmitsi sarnase väljakutsega – kuidas suletud ja sulguvate piiride tingimuses oma kodanikud koju toimetada," märkis suursaadik Kuusk.