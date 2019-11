FOTOD | Erakond Isamaa volikogu otsustas, et välisõppejõud peavad eesti keele ära õppima

Erakonna Isamaa politiiline avaldus eesti keele kohta sisaldab muu hulgas nõuet, et Eesti ülikoolidesse tulevad välisõppejõud peaksid eesti keele selgeks õppima.

"Halduslepingute sõlmimisel kõrgkoolidega uueks perioodiks pööratakse senisest selgem tähelepanu eestikeelse kõrghariduse hoidmise ja arendamise nõudele. Asjaajamiskeel avalik-õiguslikes kõrgkoolides peab olema eesti keel. Välisõppejõudude töölepingusse tuleb lisada nõue omandada eesti keele oskus vajalikul tasemel vähemalt kolme aasta jooksul," seisab avalduses.

Ühtlasi lubas erakond praeguse keeleinspektsiooni asemele luua suuremate volitustega keeleameti. Teatavasti on Isamaa üks käilakujusid, kutluuriminister Tõnis Lukas korduvalt heitnud Tallinnas tegutsevatele "woltidele ja boltidele" ette, et toidukullerid ei oska eesti keelt ega paista üldse olevat ühiskonda kuigivõrd lõimunud, ei tundu huvi tundvat ka Eeesti kultuuri vastu. Selliste isikute märkamisest on Lukas kutsunud üles isegi võimudele teada andma. Kas keeleametist peab saama asutus, mis "boldid ja voldid" trahvidega õigele rajale juhib, pole esialgu selge.

Poliitilisest olukorrast tegi volikogul ülevaates erakonna esimees Helir-Valdor Seeder; oma valdkondadest teevad ülevaated kaitseminister Jüri Luik, kultuuriminister Tõnis Lukas, rahvastikuminister Riina Solman, kirjutas ERR.