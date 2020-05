FOTOD | Emadepäev Kuressaares. Vaata, missugune on elu Saaremaa pealinnas pärast pooltteist kuud karme piiranguid

Kohalike hulgas populaarsete söögikohtade Classicu ja Castello omanik Terje Nepper rääkis Delfile, et enamjaolt ostetakse toitu kaasa, aga juba on tekkinud ka üksikud inimesed, kes käivad kohapeal lõunapakkumisi söömas. "Tore on vaadata, et kliendid julgevad sisse tulla," märkis ta. "Kõik on väga oodanud seda, et saaks jälle nautida seda tegelikku restorani ja kohviku miljööd." Söögikohtades on lauad kahemeetriste vahedega ning töötajad kannavad maske.

Küsimusele, kas on hirmu, et viirus võib hakata uuesti levima, kui söögikohad uksed lahti teevad, vastas Nepper, et selle hirmuga ei saa elada. "Karta võib igasugu asju, aga nii ei saa elada. Peame leppima, et viirus on tulnud, aga majandust ei saa suretada.”

Pritsumaja Grill & Bar avas uksed esmaspäeval. Omaniku Guido Grassi sõnul on Saaremaa ettevõtetele osaks saanud tohutu majanduslik kahju, aga on lootust taas jalule saada, sest kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks. "Loodame siis oma Eesti rahva peale, kes hakkab rohkem saart külastama ja tuleb ja vaatab, et saarlased polegi kõik pidalitõbised, mõni ikka terve ka."

Alates reedest, 8. maist, avanes saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele elukohast sõltumata. Saartel ja mandril jääb kehtima 2+2 reegel.