FOTOD | Elurikkuse erakond avas bürokraatiaohvrite memoriaali

Parlamenti kandideerivad Artur Talvik, Mihkel Kangur ja Lauri Tõnspoeg tutvustasid oma eesmärke etenduse kaudu, mille käigus avati hoone ees ka bürokraatiaohvrite memoriaal. Sinna on oodatud kõik jagama oma katsumusi bürokraatiaga.

"Avalikustamine on kõige tõhusam viis ametnike pahatahtliku käitumise taltsutamiseks," ütles Talvik.

ERE Euroopa parlamendi valimiste esinumbri sõnul tuleb Eestis vohavat eurobürokraatiat oluliselt vähendada.

„Euroopa Liit koormab Eestit tohutute direktiivide ja muude regulatsioonidega, mis on tegelikult soovituslikud, aga teatud osa eesti ametnikest tõlgendab neid kohustuslikena. Kurb on vaadata, kuidas nii mõnestki eurotoetuse taotlejast on pisieksimuste tõttu tehtud kriminaal. Samal ajal on mõned isikud süstemaatiliselt ärmatades oma heaolu süüdimatult suurendanud,“ sõnas Talvik.