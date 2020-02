FOTOD | Eliitrajoon Kohtla-Järve moodi: ekskursioon piirkonna loominguliseimas rajoonis

Seda linnaosa on raske nimetada eliitrajooniks. Seal on vähe eramaju ning kõigil neist puudub n-ö kaubanduslik välimus. Peagu kõikidel on väikesed krundid, kasvuhooned, neid valvavad koerad, aga samas kõrval seisavad keskklassi autod. Mis hämmastab, on elanike fantaasia. Näiteks see foto võidab suure tõenäosusega mingi pressifoto konkursi.

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Ühe maja elanikud panid puitplangu keset hoonet, pooled on erinevad värvi – roosa ja helekollane. Katuse värvis õnnestus naabritel kokku leppida.

Järgmine maja renoveeriti ilmselt jäägi põhimõttel: millised materjalid ja värvid kätte sattusid, selliseid ka kasutati. Maju selles kontraste täis linnaosas müüakse. „Hind on kaubeldav, alguses kavatsesin müüa 30 000 euroga,“ räägib üks müüjatest.

„Uus katus läks maksma 10 000 eurot, tuttav tegi ära. Ise tegin hüdroisolatsiooni, maja on remondiks ette valmistatud.“ Rääkides linnaosast märgib omanik, et narkomaane ja joodikuid seal enam ei ole. „Kõik viib selleni, et sellest saab eramupiirkond. Ostsin maja endale, kuid asjaolud muutusid.“Ekskursiooni ajal kohtasime ainult mõnda inimest.

On ka päris korralikke maju. Aia taga, kõik ühte värvi ja eeldatavasti ühe peremehe omad. Kuid ikkagi on esimese korruse seinad kivist ja teisel puidust. Puude tagant jälgib ilmselt professionaal.

Reklaam „NO“. Kellelegi ei meeldi reklaam. Inimene räägib vähemalt kahte keelt.

Vaadake galeriid, seal on veel pilte, mis tõestavad, et Kohtla-Järvel on fantaasiaga kõik korras.